貨輪撞斷巴爾的摩大橋6落水失蹤者推測身亡 搜救逾12小時宣告終止

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓26日專電）美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋遭貨輪撞斷，橋上6名維修工人失蹤。經搜救逾12小時後，美國海岸防衛隊今天傍晚宣布停止搜救，推測6人死亡。總統拜登稍早表示，搜救行動是當務之急，已暫停相關船舶交通及港務。

懸掛新加坡國旗的貨輪DALI號從巴爾的摩市（Baltimore）啟程後，原定駛往斯里蘭卡，卻在26日凌晨1時30分左右，撞上支撐凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）的混凝土橋墩，整座橋在幾秒鐘之內坍塌，經過一整個白天搜救，橋上的6名維修工人仍下落不明。

美國海岸防衛隊（United States Coast Guard）少將吉爾里斯（Shannon Gilreath）傍晚於記者會宣布，根據搜救的時間長度、規模廣度及當前的水溫，「此刻我們不認為能找到任何一位生還的人。」

他說，「我們將暫停搜救工作。海岸防衛隊不會離去，我們的合作夥伴也不會走掉，我們只是要過渡到不同的（作業）階段。」

工人雇主「布勞納建業」（Brawner Builders）執行副總普里茨克（Jeffrey Pritzker）今天下午對美聯社表示，考慮到水深及大橋倒塌後的時間長短，推測他們已經死亡，「這完全是出乎意料的。」

普里茨克說自家公司非常重視工安，「我們不知道還能說什麼…從未預見這座橋會倒塌。」

影片來源：FRANCE 24 English

對橋梁專家而言，這起斷橋事件似乎不可避免，也是毀滅性的。國際橋梁維護與安全協會主席佛朗哥柏（Dan Frangopol）對「華盛頓郵報」指出，「橋墩如果被破壞，基本上結構就會倒塌」。

約翰霍普金斯大學土木與系統工程學教授謝佛（Benjamin W. Schafer）也表示，沒有橋墩能承受大型船DALI號的撞擊。

地方官員今天召開至少2次記者會，但未直接回答橋梁附近水域中安裝哪些保護裝置，以及這些裝置是否足以應對橋梁遭碰撞的狀況，也未透露死傷總人數。美國總統拜登今天於記者會中指出，修橋的費用應全額由聯邦政府負擔，盼支出案能獲國會支持。

英國結構工程師兼橋梁設計師佛爾斯（Ian Firth）查看影片片段後分析，基橋旁的水中似乎至少有兩個防護物體。這些物體又稱「海豚」，應能保護海上結構免受船隻撞擊。

但他說，DALI號似乎是「以某角度」駛入，代表這些裝置無法阻止DALI撞橋，造成部分橋體崩塌，掉入海裡。

他指出，這座橋建於1977年，當時的船隻規模還不像現在那麼大，交通也不像今天一樣繁忙。他說，如今結構設計已採取了更佳的保護措施，但即使是全新的橋梁，被如此高速行駛的大型船隻撞擊，也會以同樣的方式崩塌。

佛爾斯指這起事件既悲慘且「確實相當罕見」。他說，這艘大型貨櫃船不必行駛得非常快，就能造成這樣的影響，這座橋根本無法承受。

相關影像可見這艘船失去電力，在完全暗下前短暫復電。然後船向右轉，直接朝橋梁的支撐結構駛去。

值得注意的是，亞太地區港口監督組織「東京備忘錄」（Tokyo MOU）曾記錄，智利聖安東尼奧港人員去年6 月檢查DALI號時，發現有「推進及輔助機械」相關狀況，並歸類在為「儀表、溫度計等」子類別下。

這項紀錄指出，DALI號的狀況還沒有嚴重到需要被扣押。人員同天進行後續檢查時，未發現任何明顯缺陷，表明問題已解決。

凱伊橋具有47年歷史、長約2.6公里，橫跨帕塔普斯科河（Patapsco River），從巴爾的摩內港一路延伸到切薩皮克灣（Chesapeake Bay），承載巴爾的摩市南北往來的交通。

凱伊橋1972年動工，1977年3月23日通車。馬里蘭州交通局稱，這座橋是在巴爾的摩港隧道的運量達上限後建造，耗資逾6000萬美元（約新台幣19億元）。保護當地歷史遺蹟的非營利組織「馬里蘭州保護組織」（Preservation Maryland）稱，一般認為這座橋的落成是當地交通規畫的重要里程碑。

在華盛頓都會區，凱伊橋是以美國國歌「星條旗之歌」（The Star-Spangled Banner）作詞者凱伊（Francis Scott Key）命名的兩座大橋之一。另一條則橫跨波多馬克河（Potomac River），連接華盛頓的喬治城和對岸的維吉尼亞州北部的羅斯林（Rosslyn）。（編輯：陳慧萍）1130327