美國巴爾的摩大橋被貨輪撞斷 多車落水傷亡不明【更新】

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（中央社巴爾的摩26日綜合外電報導）巴爾的摩警察局發言人告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），可能有工人掉到河裡。

巴爾的摩海岸防衛隊分部警官魏斯特（Matthew West）表示，大橋是被一艘懸掛新加坡國旗、長約289公尺的貨輪DALI號所撞。航運網站MarineTraffic資料顯示，該艘貨輪今晨停在凱伊橋下，原訂於凌晨1時出發駛往斯里蘭卡的可倫坡。

路透社引述「紐約時報」報導，凱伊橋受損程度、人員傷亡等尚待釐清。（譯者：楊昭彥/核稿：陳亦偉）

美國巴爾的摩大橋被船撞斷 多輛汽車落水（15:56）

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國馬里蘭州的巴爾的摩發生貨輪撞斷大橋，導致橋梁斷裂坍塌、橋上多輛汽車落水的重大意外，當局已展開救援。

綜合美聯社、財經內幕（Business Insider）、BNO News報導，凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）當地時間凌晨1時30分左右遭一艘大型貨船碰撞，隨即起火並斷裂崩塌，據稱有十多輛汽車落水。

馬里蘭州交通廳在社群平台X貼文：「大橋雙向所有車道封閉，往來車輛需繞道。」

凱伊橋於1977年3月啟用通車，長約2.6公里。（譯者：陳亦偉）1130326

（中央社製圖）

影片來源：StreamTime Live