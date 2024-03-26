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美國巴爾的摩大橋被船撞斷 多輛汽車落水
首頁 / 國際

美國巴爾的摩大橋被貨輪撞斷 多車落水傷亡不明【更新】

2024/3/26 15:56（3/26 16:48 更新）
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美國巴爾的摩市凱伊橋26日清晨遭一艘大型船舶碰撞後坍塌，可能有人車落水。圖為事發時3段監視畫面，紅圈處為疑似撞擊點。（圖取自StreamTime Live YouTube網頁youtube.com）
美國巴爾的摩市凱伊橋26日清晨遭一艘大型船舶碰撞後坍塌，可能有人車落水。圖為事發時3段監視畫面，紅圈處為疑似撞擊點。（圖取自StreamTime Live YouTube網頁youtube.com）
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 （中央社巴爾的摩26日綜合外電報導）巴爾的摩警察局發言人告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），可能有工人掉到河裡。

巴爾的摩海岸防衛隊分部警官魏斯特（Matthew West）表示，大橋是被一艘懸掛新加坡國旗、長約289公尺的貨輪DALI號所撞。航運網站MarineTraffic資料顯示，該艘貨輪今晨停在凱伊橋下，原訂於凌晨1時出發駛往斯里蘭卡的可倫坡。

路透社引述「紐約時報」報導，凱伊橋受損程度、人員傷亡等尚待釐清。（譯者：楊昭彥/核稿：陳亦偉）

美國巴爾的摩大橋被船撞斷 多輛汽車落水（15:56）

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國馬里蘭州的巴爾的摩發生貨輪撞斷大橋，導致橋梁斷裂坍塌、橋上多輛汽車落水的重大意外，當局已展開救援。

綜合美聯社、財經內幕（Business Insider）、BNO News報導，凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）當地時間凌晨1時30分左右遭一艘大型貨船碰撞，隨即起火並斷裂崩塌，據稱有十多輛汽車落水。

馬里蘭州交通廳在社群平台X貼文：「大橋雙向所有車道封閉，往來車輛需繞道。」

凱伊橋於1977年3月啟用通車，長約2.6公里。（譯者：陳亦偉）1130326

（中央社製圖）
（中央社製圖）
影片來源：StreamTime Live
巴爾的摩市凱伊橋。（圖取自維基共享資源；作者Dharrah87，CC BY-SA 4.0）
巴爾的摩市凱伊橋。（圖取自維基共享資源；作者Dharrah87，CC BY-SA 4.0）
#大橋
#巴爾的摩
#美國
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