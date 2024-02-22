荷蘭興建中大橋倒塌 至少2死2傷

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（中央社荷蘭洛赫姆21日綜合外電報導）荷蘭東部洛赫姆（Lochem）地區今天發生一起興建中的橋梁坍塌事故，官員表示，至少造成2人喪命、2人受傷。

事發當時，工人正在將橋的一部分吊掛就位，用來固定橋的纜繩卻突然斷裂，導致其垂直墜落地面。

人在現場的法新社記者表示，當局隨即成立一支由警察、工程師、消防隊和在頭頂盤旋的無人機所組成的機動指揮小組。

數小時後，在事故現場找到第2具遺體。

荷蘭勞工檢查局今晚告訴荷蘭廣播基金會（NOS），其中一名罹難者來自比利時，另一人來自波蘭，但未透露死者的姓名和年齡。

洛赫姆市長表示，各界都對這起事故感到震驚。

他告訴法新社說：「我們規劃了20年，動工5年。才短短一天，整個就垮了，造成2死、2傷。」

市長表示，當局正在進行調查，目前還未釐清事發原因。

他說：「我的首要之務，是與受到這場駭人事故影響的人同在。」

法新社記者說：「當時突然傳來一聲巨響。整個橋拱開始搖晃，然後整個塌下來，壓死兩名工人。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130222