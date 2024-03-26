巴爾的摩大橋遭貨輪撞塌 海岸防衛隊指肇事船掛新加坡國旗

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（中央社巴爾的摩26日綜合外電報導）美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）的凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨遭一艘289公尺長的貨輪碰撞，部分橋段起火後坍塌，多部車輛落水。

美聯社報導，根據社群平台X（舊稱推特）上一段影片，一艘大型船舶26日凌晨約1時30分撞上凱伊橋。

法新社報導，馬里蘭州交通局（Maryland Transportation Authority）貼文表示「（州際公路）I-695的凱伊橋因遭船舶撞擊而坍塌」，呼籲駕駛人避開這條通過帕塔普斯科河（Patapsco River）上方的路段。

交通局稍早表示，由於橋梁發生事故，雙向車道皆封閉。

巴爾的摩警察局發言人告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），可能有工人掉到河裡。航運網站MarineTraffic資料則顯示，懸掛新加坡國旗、船名DALI的貨輪今晨停在凱伊橋下。船原訂是凌晨1時出發駛往斯里蘭卡的可倫坡。

巴爾的摩海岸防衛隊分部警官魏斯特（Matthew West）表示，大橋是被懸掛新加坡旗、長約289公尺的貨輪DALI號所撞。

路透社引述「紐約時報」報導，凱伊橋受損程度、人員傷亡等尚待釐清。

1977年通車啟用、長約2.6公里的凱伊橋共有四線車道，是I-695州際公路（巴爾的摩環城公路）重要樞紐。（譯者：楊昭彥/核稿：陳亦偉）1130326