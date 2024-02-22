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廣州南沙大橋被船撞斷釀5死 肇因船員操作失當

2024/2/22 19:15（2/22 20:21 更新）
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廣州南沙瀝心沙大橋22日遭船隻撞斷。（圖取自央視新聞網頁news.cctv.com）
廣州南沙瀝心沙大橋22日遭船隻撞斷。（圖取自央視新聞網頁news.cctv.com）
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（中央社台北22日電）中國廣州市南沙瀝心沙大橋今晨被一艘貨櫃船撞斷，行經橋上的4輛車與1輛摩托車墜落。據官方通報，事故共造成5人死亡、3人受傷，原因是船員操作失當，貨船碰觸橋墩致使橋面斷裂。

據央視新聞，廣州市召開新聞發布會，相關負責人表示，今天淩晨5時31分左右，佛山籍貨櫃船「良輝688」在航經南沙洪奇瀝水道時，因船員操作失當，左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18#橋墩，隨後船頭再次觸碰下行通航孔19#橋墩，致使該通航孔上的橋面斷裂。

據通報，共有4輛車和1輛電動摩托車從斷裂處墜落，其中1輛空載的中型巴士車、1輛貨車和1輛電動摩托車墜落到「良輝688」船艙內，2輛小貨車掉落水中。事故造成5人死亡（空載中巴車駕駛員1人、電動摩托車駕駛員1人、落水小貨車3人），2人在醫院救治，目前生命體徵穩定；肇事船舶1名船員輕微傷。

據報導，廣州市海上搜救中心共出動搜救船艇15艘、救援人員122人，南海航海保障中心派出專業測量船，投入多波束測深、聲納、水下機器人等裝備，於上午11時許發現2輛落水車輛疑似位置；南海救助局、廣州打撈局的潛水夫經水下探摸，找到全部2輛落水車輛。下午4時13分，2輛車已被打撈出水，並確認在車內3名失聯人員已死亡。

廣東海事局已成立事故調查組展開調查取證，海事部門也已會同公安部門對肇事船責任人進行控制。（編輯：楊昇儒）1130222

#中國
#南沙
#廣州
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