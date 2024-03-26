更多編輯台推薦新聞：
29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
首頁 / 國際

美國巴爾的摩大橋遭撞斷 消防局：恐有多達20人落水

2024/3/26 17:49（3/26 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷。（Harford County MD Fire & EMS/Handout 路透社）
美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷。（Harford County MD Fire & EMS/Handout 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）的凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）今天凌晨遭貨輪碰撞後坍塌，消防局表示，恐有多達20人落入河中。

法新社報導，巴爾的摩消防局（Baltimore Fire Department）主管卡特萊特（Kevin Cartwright）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「據我們了解，目前可能有多達20人和多部車輛還在帕塔普斯科河（Patapsco River）中。」

卡特萊特還說，當局正在處理這宗涉及多個機構的大型傷亡事件。

「紐約時報」（The New York Times）報導，根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration），巴爾的摩港目前水溫約為攝氏9度左右，落水人員有失溫之虞。

凱伊橋當地時間凌晨1時30分左右遭一艘大型貨船碰撞，隨即起火並斷裂崩塌，據稱有十多輛汽車落水。

巴爾的摩海岸防衛隊分部警官魏斯特（Matthew West）稍早表示，大橋是被一艘懸掛新加坡國旗、長約289公尺的貨輪DALI號所撞。

航運網站MarineTraffic資料顯示，該艘貨輪今晨停在凱伊橋下，原訂於凌晨1時出發駛往斯里蘭卡的可倫坡。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1130326

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#巴爾的摩
延伸閱讀
巴爾的摩大橋遭撞塌 肇事船東稱全體船員均安巴爾的摩大橋遭貨輪撞塌 海岸防衛隊指肇事船掛新加坡國旗廣州南沙大橋被船撞斷釀5死 肇因船員操作失當
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22