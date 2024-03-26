美國巴爾的摩大橋遭撞斷 消防局：恐有多達20人落水

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）的凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）今天凌晨遭貨輪碰撞後坍塌，消防局表示，恐有多達20人落入河中。

法新社報導，巴爾的摩消防局（Baltimore Fire Department）主管卡特萊特（Kevin Cartwright）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「據我們了解，目前可能有多達20人和多部車輛還在帕塔普斯科河（Patapsco River）中。」

卡特萊特還說，當局正在處理這宗涉及多個機構的大型傷亡事件。

「紐約時報」（The New York Times）報導，根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration），巴爾的摩港目前水溫約為攝氏9度左右，落水人員有失溫之虞。

凱伊橋當地時間凌晨1時30分左右遭一艘大型貨船碰撞，隨即起火並斷裂崩塌，據稱有十多輛汽車落水。

巴爾的摩海岸防衛隊分部警官魏斯特（Matthew West）稍早表示，大橋是被一艘懸掛新加坡國旗、長約289公尺的貨輪DALI號所撞。

航運網站MarineTraffic資料顯示，該艘貨輪今晨停在凱伊橋下，原訂於凌晨1時出發駛往斯里蘭卡的可倫坡。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1130326