更多編輯台推薦新聞：
29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市百貨餐廳疑食品中毒5人就醫 衛生局令業者停止供餐
首頁 / 國際
巴爾的摩大橋遭撞斷
新聞專題
巴爾的摩大橋遭撞斷2/5
首頁 / 國際

美國巴爾的摩大橋倒塌 州長宣布進入緊急狀態

2024/3/26 19:56（3/26 20:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋26日被貨輪撞上後倒塌，救援人員在周邊進行搜索。（路透社）
美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋26日被貨輪撞上後倒塌，救援人員在周邊進行搜索。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋今天被貨輪撞上後倒塌，導致民眾及車輛掉入水中，有2人已獲救，救援人員正搜尋多達7人，州長摩爾（Wes Moore）已宣布該州進入緊急狀態。

法新社報導，監視器拍到的驚人畫面顯示，一艘貨輪撞上一根凱伊橋（Francis Scott Key bridge）橋墩，以致由鋼材建成的整個橋身墜入帕塔普斯科河（Patapsco River）裡。

當時可看到橋梁路面上顯然閃著車輛燈光，在橋梁開始一節一節彎曲倒塌時，橋身第三節懸臂一度往上翹，接著掉入水中。

巴爾的摩消防局（Baltimore Fire Department）主管卡特萊特（Kevin Cartwright）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「據我們了解，當橋梁倒塌時，可能有一台車輛、一輛重型貨車，或是一台如重型貨車大小的車輛在橋上。」

巴爾的摩警官沃利（Richard Worley）表示，這起事故「完全沒有恐怖主義和蓄意作案的跡象」。

大橋是被一艘懸掛新加坡國旗、長約289公尺的貨輪DALI號所撞。DALI號管理公司Synergy Marine Group在網路發布聲明表示，船員無人受傷。

凱伊橋座落於巴爾的摩市東南方，橫跨帕塔普斯科河，長度達2.6公里，有4個車道，自1977年開通以來，每年有逾1100萬台車輛通過。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

根據馬里蘭州交通局（Maryland Transportation Authority）網站，這座橋梁是以美國國歌「星條旗之歌」（The Star-Spangled Banner）作詞者凱伊（Francis Scott Key）命名。

據信，凱伊於1814年曾坐在這座橋的附近地點，目睹了英軍炮火轟炸麥亨利堡（Fort McHenry），啟發他寫下詩歌「保衛麥亨利堡」（Defence of Fort M'Henry）。美國國歌歌詞即取自這首詩。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130326

巴爾的摩市凱伊橋。（圖取自維基共享資源；作者Dharrah87，CC BY-SA 4.0）
巴爾的摩市凱伊橋。（圖取自維基共享資源；作者Dharrah87，CC BY-SA 4.0）
#巴爾的摩
#美國
#馬里蘭州
延伸閱讀
巴爾的摩大橋遭撞塌 肇事船東稱全體船員均安巴爾的摩大橋遭貨輪撞塌 海岸防衛隊指肇事船掛新加坡國旗廣州南沙大橋被船撞斷釀5死 肇因船員操作失當
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國巴爾的摩大橋遭撞斷 消防局：恐有多達20人落水
172.30.142.215