美國巴爾的摩大橋倒塌 州長宣布進入緊急狀態

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋今天被貨輪撞上後倒塌，導致民眾及車輛掉入水中，有2人已獲救，救援人員正搜尋多達7人，州長摩爾（Wes Moore）已宣布該州進入緊急狀態。

法新社報導，監視器拍到的驚人畫面顯示，一艘貨輪撞上一根凱伊橋（Francis Scott Key bridge）橋墩，以致由鋼材建成的整個橋身墜入帕塔普斯科河（Patapsco River）裡。

當時可看到橋梁路面上顯然閃著車輛燈光，在橋梁開始一節一節彎曲倒塌時，橋身第三節懸臂一度往上翹，接著掉入水中。

巴爾的摩消防局（Baltimore Fire Department）主管卡特萊特（Kevin Cartwright）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「據我們了解，當橋梁倒塌時，可能有一台車輛、一輛重型貨車，或是一台如重型貨車大小的車輛在橋上。」

巴爾的摩警官沃利（Richard Worley）表示，這起事故「完全沒有恐怖主義和蓄意作案的跡象」。

大橋是被一艘懸掛新加坡國旗、長約289公尺的貨輪DALI號所撞。DALI號管理公司Synergy Marine Group在網路發布聲明表示，船員無人受傷。

凱伊橋座落於巴爾的摩市東南方，橫跨帕塔普斯科河，長度達2.6公里，有4個車道，自1977年開通以來，每年有逾1100萬台車輛通過。

（中央社製圖）

根據馬里蘭州交通局（Maryland Transportation Authority）網站，這座橋梁是以美國國歌「星條旗之歌」（The Star-Spangled Banner）作詞者凱伊（Francis Scott Key）命名。

據信，凱伊於1814年曾坐在這座橋的附近地點，目睹了英軍炮火轟炸麥亨利堡（Fort McHenry），啟發他寫下詩歌「保衛麥亨利堡」（Defence of Fort M'Henry）。美國國歌歌詞即取自這首詩。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130326