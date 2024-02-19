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外商對中國新增直接投資大減逾80% 創30年最低

2024/2/19 12:05（2/19 12:40 更新）
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圖為4月浦東陸家嘴金融貿易區。（中央社檔案照片）
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（中央社北京19日綜合外電報導）外國企業去年對中國的新增直接投資較2022年大減逾80%，創下1993年以來新低，凸顯北京在尋求更多海外投資讓經濟好轉之際遇到的挑戰。

彭博（Bloomberg News）報導，根據中國國家外匯管理局昨天發布的數據，去年中國國際收支的直接投資負債（direct investment liabilities）增加330億美元，較2022年大減82%，意即中國新增外資驟降至1993年以來最低程度。

報導指出，這項數據顯示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封城措施對中國經濟的影響及去年經濟復甦緩慢。

2023年第3季，中國的外商直接投資是自1998年以來首度縮減，儘管第4季恢復正成長，當時新增的175億美元投資仍比2022年同期少了1/3。

經濟學家認為，中國國家外匯管理局的數據可反映外商獲利趨勢，以及外商在中國的營運規模變化。根據中國國家統計局數據，在中國的外國工業企業去年獲利比前一年減少了6.7%。

中國商務部稍早發布的數據顯示，中國去年新增的外國直接投資降至3年來最低。經濟學家指出，商務部數據未包含現有外商的再投資收益，波動也較國家外匯管理局的數據小。

另外，外資減少也凸顯，受到地緣政治緊張情勢及其他國家利率較高的影響，外商正將資金撤出中國。

對跨國企業而言，把現金存在海外比放在中國更具吸引力，因為先進經濟體持續升息，中國則為了刺激經濟而選擇降息。

近期一項針對在中國日商的調查顯示，大多數日企去年的投資都減少或持平，也不看好今年的經濟前景。北京在吸引外商疫後重返中國方面需要更加把勁。

不過，根據德國經濟研究所（German Economic Institute）基於德國聯邦銀行數據所做的報告，去年德國企業對中國的直接投資創下新高，達到近130億美元。這證明了，儘管歐盟出於安全考量而加強審查對中投資，德國企業仍渴望擴張在中國的業務。

這份報告指出，德國去年整體對外直接投資中，對中國的投資比重增加到10.3%，是自2014年以來最高。（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1130219

#中國
#中國商務部
#中國國家外匯管理局
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