慕尼黑安全會議 王毅：中國將繼續擴大開放

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（中央社台北17日電）中國外長王毅今天在慕尼黑安全會議上發表講話，稱中國願做世界的「穩定力量」，又重申「一個中國」原則及反對台獨。對於各方關注中國經濟，他強調中國經濟「長期向好」，將繼續擴大制度型開放。

根據中國外交部官網，王毅17日在第60屆慕尼黑安全會議「中國專場」上發表主旨講話。他宣稱，不論國際風雲如何變幻，中國將始終保持大政方針的連續性和穩定性，「堅定做動蕩世界中的穩定力量」。

針對中美關係，王毅說，兩國元首去年底舉行重要會晤。中方將堅定維護正當合法權益，反對無理遏制打壓，與美方共同落實好兩國元首共識，推動中美關係沿著相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進。

對於中俄關係，他說，俄羅斯是中國的最大鄰國，「中俄關係在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上穩定發展，符合雙方共同利益，有利亞太和全球戰略穩定，也為新型大國關係作出了有益探索」。

對於中歐關係，王毅則稱，應排除地緣政治和意識形態干擾，堅持夥伴而非對手的定位。

王毅還談到以巴衝突、紅海局勢、俄烏戰爭等國際議題，表示「努力探索中國特色的熱點問題解決之道」，堅持不干涉內政、政治解決、標本兼治等，並稱在俄烏戰爭中，「中國從未放棄勸和的努力」。

他還提到，中方推動緬甸各方在昆明簽署停火協議；積極支持阿富汗「包容建政、溫和施政、防止恐怖主義再次滋生蔓延」。

王毅說，加強全球治理，必須堅持尊重各國主權和領土完整。他重申：「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣事務是中國內政。遵守基本國際準則，就應當堅持『一個中國原則』。維護台海和平穩定，就必須堅決反對台獨。」

王毅向與會人士表示，大家非常關注中國經濟，中國經濟始終充滿活力和韌性，長期向好的勢頭更趨明顯。去年以5.2%經濟成長率貢獻了全球1/3的成長。

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他說，中國將繼續擴大制度型開放，縮減外資準入負面清單，為包括歐洲在內各國企業提供更為市場化、法治化、國際化營商環境。當前，中國已與23個國家互免簽證，並對歐洲等多個國家實行單方面免簽；下一步還將為各國人民到中國投資興業、旅遊學習提供更多便利。

王毅還說，誰試圖以「去風險」之名搞「去中國化」，誰就將犯下歷史錯誤。經濟全球化大勢不可能逆轉，應一起努力，推動全球化朝著更加普惠包容的方向發展。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130217