中國春節消費旅遊蓬勃難轉經濟困境 通縮壓力依舊

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（中央社台北19日電）今年中國春節期間旅遊與消費市場蓬勃發展，然而整體經濟環境壓力依舊。分析指出，雖然這樣的表現或許能讓官方略鬆一口氣，不過曇花一現的表現，能否減緩通縮壓力，仍是一大問號。

今年1月，中國的消費者物價指數（CPI）年減0.8%，降幅比去年12月擴大0.5個百分點，高於市場預期；CPI已連續第4個月處於通縮區間。

綜合美國之音、路透社等外媒報導，今年春節期間在中國國內出遊的民眾達4.74億人次，年增34.3%，與疫情前的2019年相比，也增加了19%。然而，今年的假期實際上比2019年多了一天。

另一方面，在春節8天假期，全中國電影票房高達人民幣80.16億元（約新台幣350億元），觀影人次也達1.63億元，與去年同期的票房和觀影人次相比，分別增加18.47%和26.36%，雙雙創下同檔期歷史最高紀錄。

然而，雖然今年中國農曆春節期間中國民眾的出遊和消費意願似乎出現上升跡象，但中國整體經濟的困境依然如故，政府的決策者們仍然面臨多重的挑戰，特別是如何在通縮壓力日漸明顯的情況下，推出更多刺激經濟的新措施。

報導也提及，作為支撐經濟的重要產業，中國房地產業的寒冬依舊，不斷出現財務問題和營收持續下滑的情形，市場持續萎靡，中國人民銀行（中國央行）被迫降息以促進成長。

同時，地方政府債務風險、外資大舉撤離、青年失業率高居不下、經濟成長乏力、中國股市跌跌不休令股民血本無歸，這些問題都難因短期的蓬勃而改善轉變。

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中國官方救經濟的舉措同樣沒有因為農曆春節期間的市場表現而暫停。18日是中國農曆年後第一個工作日，中國央行宣布進行1050億元公開市場逆回購操作和5000億元中期借貸便利（MLF）操作。

市場人士認為，MLF連續超額操作，銀行體系流動性合理充裕，過兩天貸款市場報價利率（LPR）還可能下行，5年期以上LPR下降可能性更大。考慮到5年期以上LPR是中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，這將有利於穩定信心，促進投資和消費，也有助於支持房地產市場平穩健康發展。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130219