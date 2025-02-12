中國掀購金熱潮 部分銀行金條賣到斷貨

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（中央社台北12日電）美國總統川普宣布對鋼鐵和鋁進口徵收關稅加劇全球金融市場不確定性，影響所及黃金價格續漲，帶動投資者「搶金」熱情，中國多家銀行的金條近日賣到斷貨。

綜合香港經濟日報、陸媒第一財經報導，現貨黃金價格11日達每盎司2942.71美元，刷新史上最高紀錄，中國黃金飾品價格也持續攀升，多家銀行金條賣到斷貨，其中工商銀行線上販售的如意金條5克、10克、20克、50克、100克、200克規格均顯示「暫時無貨」。

農業銀行「傳世之寶」金條系列中，10克、20克產品均已售罄，100克、200克規格顯示「庫存緊張」。建設銀行App則顯示，投資金條目前僅有50克和100克兩種規格，單價為每克人民幣688.8元（約合新台幣4000元）。

一些銀行則顯示金條需「預售」。郵儲銀行App上，5克、10克、20克的投資金條均標有「預」字，據指這代表相關產品處於預售狀態，確切發貨時間需以購買詳情為準。

報導引述上海一家銀行理財經理說，金價持續上漲，不少客戶「追漲」買入，掀起一陣買金熱潮，「最近一段時間，前來諮詢和購買金條的人數明顯增多」。

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金店的金條也出現缺貨情況。中國黃金上海某門市的100克金條春節前就已經售罄，目前只有部分小克重金條在售。

珠寶老字號老鳳祥上海某門市工作人員說，春節前後購買黃金的顧客絡繹不絕，小克重黃金賣得較好，目前庫存量緊張，隨時有可能斷貨。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140212