川普回任後美艦通過台海 中：台灣議題不是航行自由

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（中央社台北12日電）針對美軍船艦10至12日先後通過台灣海峽，是美國總統川普上任以來首次，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，「台灣問題不是什麼『航行自由』的問題」。中方堅決反對任何國家「以『航行自由』為名，挑釁威脅中國的主權和安全」。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答媒體詢問時，作上述表示。

郭嘉昆聲稱，台灣是「中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是什麼『航行自由』的問題，而是事關中國『主權和領土完整』的問題」。中方堅決反對任何國家「以『航行自由』為名，挑釁威脅中國的主權和安全」。

中共解放軍東部戰區發言人李熹今天主動表示，10至12日，美國強生號（USS Ralph Johnson）驅逐艦、鮑迪奇號（USNS Bowditch）海洋測量船「過航」台灣海峽，共軍東部戰區組織海空兵力對美船艦過航行動「全程跟監警戒，有效應對處置」。

李熹聲稱，美方行徑「傳遞錯誤訊號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

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路透社稍後引述美國海軍表示，美軍勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和探路者級（Pathfinder-class）測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch），10至12日「從北往南航行」。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）發言人柯默（Matthew Comer）對此表示，上述航行「穿越台灣海峽航道，不屬於任何沿海國家的領海」。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140212