華府關切中國產能過剩 警告不會任由北京用傾銷解決問題

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）美國官員透露，華府警告北京若藉傾銷國際市場，來緩解國內產能過剩問題，華府不會坐視不管。

美國財政部高級官員告訴英國「金融時報」（Financial Times），美國一代表團近期訪問中國時，向北京當局明白表達華府對中國產能過剩問題的關切，包括會見中國國務院副總理何立峰時也提出此事。

美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）表示：「我們擔心中國工業政策和整體經濟政策焦點放在供應面而未考量到需求面，恐導致產能過剩，最終將衝擊全球市場。」

美國首要關切的是先進製造業，特別是潔淨能源業，像是電動車、太陽能板與鋰電池等。

夏包表示，他已向中方強調並非只有華府對此關切，同時中國也不該認為美國或其他國家的反應是「出人意料」。

夏包告訴金融時報：「世界其他的國家將會回應，而他們不是新的反中行動，而是回應中國的政策。」

歐洲聯盟（EU）去年針對中國電動車產業展開反補貼調查。歐盟主管競爭事務的執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）17日表示，歐盟擬動用貿易工具對付中國不公平的貿易行為。

一美國官員表示，華府希望北京嚴肅看待這項議題。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今年稍晚訪問北京時，這將成為討論議題的「主要環節」。

葉倫也將於本月稍後在巴西聖保羅（São Paulo）舉行的20國集團（G20）財長會議上，提出中國產能過剩的問題。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）指出，華府應向北京施壓，要求提高國內需求，「假設這些都行不通，華府將別無選擇，只好跟進歐盟展開調查，此舉恐實質擴大對中國進口的限制」。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130219