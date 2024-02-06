美中經濟工作小組首次北京會談 討論補貼等問題

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（中央社台北6日電）美中兩國財政部官員5日起在北京舉行經濟會談，這是經濟工作小組首次在北京舉行面對面會談，針對中國的補貼問題，以及電動汽車、稅收等經濟議題進行「坦誠對話」。

美國之音（VOA）今天報導，美國財政部官員5日向美國之音證實，美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）率領的一個5人代表團自2月5日至6日在北京與中國財政部的官員舉行美中經濟工作小組會談，這也是全球兩個最大經濟體為加強高層溝通而展開的最新一輪的接觸。

這是這個工作小組去年9月成立以來的第3次會議，也是工作小組首次在北京舉行面對面的會談。

報導指出，美國財政部的一位官員說，在美中經濟工作組為期2天的會議中，美方計劃針對宏觀經濟發展，包括財政和貨幣政策與全球經濟面臨的風險，以及美中經濟關係的性質進行「坦誠和建設性的會談」。

夏包2023年7月在向美國聯邦參議院外交委員會提交的證詞中曾表示，美中之間的歧異包括美國對中國「非市場」（non-market）經濟行為的反對，以及北京政府提供過多支持，導致美國企業處於競爭劣勢。

另預計美中經濟工作小組會議將為美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪中做鋪路。葉倫先前表示她計劃在今年上半年再次訪問中國。

香港星島日報另引述美國有線電視新聞網（CNN）等美媒報導，此次會議將討論北京的補貼問題。美方認為此舉鼓勵商品過度生產、可能在全球市場造成氾濫。

受影響的產業包括電動車，這是拜登政府正試圖透過國家的稅收補貼，以促進在美國發展的一個領域。（編輯：唐佩君/張淑伶）1130206