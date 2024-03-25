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葉倫傳4月訪中 北京：中美就經貿問題保持溝通

2024/3/25 17:13
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（中央社台北25日電）美媒日前報導指美國財政部長葉倫將於4月訪問中國。中國外交部今天表示，中美一直就經貿問題保持著溝通，中美經貿關係保持健康穩定，有利中美兩國，也有利於世界。

據陸媒澎湃新聞，有媒體下午在中國外交部例行記者會針對葉倫（Janet Yellen）近期是否將再度訪中一事提問。

外交部發言人林劍未直接回應問題，而表示中美一直就經貿問題保持著溝通。

林劍強調，中美經貿關係保持健康穩定，有利於中美兩國，也有利於世界。美方應與中方相向而行，為兩國經貿關係的發展創造有利條件，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

美國政治新聞網站POLITICO於23日引述兩名美國官員表示，葉倫將於4月前往中國。

葉倫去年7月訪中後，中美成立了經濟和金融工作組，並針對有爭議問題進行坦率和實質性的討論。

報導指出，葉倫再訪中國，反映美國政府為了穩定仍然脆弱的雙邊關係而努力，目的是希望在美國即將來臨且白熱化的總統大選中，保持雙方關係穩定。在美國大選中，中國威脅的敘述將在外交政策討論中占重要地位。

過去9個月，華府一直試圖透過包括國務卿布林肯（Antony Blinken）等系列高層官員的訪問，為兩國緊張關係降溫。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130325

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