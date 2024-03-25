黃埔號遭襲中國外交部沉默 自媒體帶風向稱誤擊

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（中央社台北25日電）中國「黃埔號」油輪近日遭葉門叛軍襲擊，中國外交部目前沉默，但民間自媒體積極帶風向指打錯人了，因黃埔號近月才從英國公司過戶給中國公司，叛軍要攻擊的是英國船隻，但訊息落後導致誤擊。

美國中央司令部（CENTCOM）23日表示，一艘懸掛巴拿馬國旗、由中國營運的油輪「黃埔號」，當天在葉門外海遭「青年運動」（Huthi）所發射的飛彈襲擊，船上雖起火，但在30分鐘內被撲滅。

中國外交部目前對此事件尚未正式評論，但民間極力指此事件是遭到誤擊。

事件發生後，中國社群媒體微博有一則訊息被大量轉發，指英國海事專家透露，這次事件是「青年運動」訊息落後導致的誤擊；指黃埔號2個月前還是英國公司註冊的船隻，營運權近日才過戶給中國公司，因此「青年運動」很可能是將黃埔號當作英國船進行攻擊。

且中國網路上也還流傳美國對中國船隻遇襲應該是持幸災樂禍的文章。

不過，自稱國際問題專家，微信公眾號「李逍遙的世界觀」今天發文表示，「青年運動」打中中國公司營運的油輪，所以不打中國船隻並不意味沒危險。

文章表示，除了中國船隻存在被誤傷的可能性外，同時，紅海作為重要的國際航道，對力主全球化的中國來說，正常貿易被打亂，也會影響到中國的貿易往來。

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由伊朗撐腰的「青年運動」自去年11月開始對紅海地區的船隻進行無人機和飛彈攻擊，還鎖定英國船隻，他們表示唯有以色列結束對加薩的「侵略」，他們才會針對紅海上國際航運船隻發動飛彈和無人機的攻擊重新評估。

在攻擊事件前，3月22日外媒才提問中國外交部關於中國和「青年運動」是否針對船舶暢行紅海達成協議，外交部發言人林劍當時回應，指紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，呼籲有關各方依法共同維護紅海水域航道安全，同時應切實尊重紅海沿岸國家的主權和領土完整。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130325