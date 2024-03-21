美指中國收購媒體造假訊息 中方強烈不滿

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（中央社台北21日電）美國國務卿布林肯指根據報告，中國政府斥資數十億美元展開宣傳，扭曲全球訊息環境，特別在非洲和東南亞收購媒體，播放親中新聞；中國外交部20日回應，強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

布林肯（Antony Blinken）18日在首爾舉行的第三屆「領導人民主峰會」上表示，美國國務院去年發布報告，介紹了中國政府如何斥資數十億美元展開宣傳，扭曲全球訊息環境，稱中國在非洲和東南亞收購當地媒體，大量播放親中新聞。

中國外交部發言人林劍20日在記者會上，對布林肯言論表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

林劍指出，美方藉所謂「民主峰會」渲染「民主對抗威權」，本身就是虛假敘事；指責中國散布虛假訊息，本身就是虛假訊息。「美國是全球最大的虛假訊息策源地和傳播者，世人對此看得很清楚」。

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他說，包括美國中情局局長在內的美方政客不止一次承認，美國透過買通媒體等隱蔽手段散布對中抹黑言論，這些都證明美國長年有組織、有計劃地散布涉中虛假訊息，已成為美對中認知戰的重要手段。

林劍稱，中國經濟企穩向好，美方卻炒作崩潰論、見頂論；「一帶一路」為各國人民帶來福祉，美方卻炒作所謂債務陷阱；外國民眾自發講述真實的中國，卻被美方說成是「中國操縱輿論」；促進新疆穩定發展的政策舉措，卻被美方貼上強迫勞動及種族滅絕標籤。（編輯：唐佩君/謝怡璇）1130321