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美媒：美國財長葉倫4月將再度訪問中國

2024/3/24 11:14（3/24 12:20 更新）
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美國財政部部長葉倫。（路透社）
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（中央社台北24日電）美國媒體報導，美國財政部長葉倫將於4月訪問中國，這是繼她2023年7月後再度前往北京，將與中國高級領導層成員會面，目的是在美國總統大選趨於白熱化之際，保持美中關係穩定。

政治新聞網站POLITICO於23日報導，2位熟悉此行計劃的美國政府官員告訴POLITICO，葉倫（Janet Yellen）將於4月前往中國。

葉倫2023年7月訪中後，中美成立了經濟和金融工作組，並就有爭議問題進行坦率和實質性的討論。報導指出，葉倫再訪中國，反映美國政府為了穩定仍然脆弱的雙邊關係而努力。

特別是美中高層面對面接觸，目的是希望在美國即將來臨且白熱化的總統大選中，保持雙方關係穩定。在美國大選中，中國威脅的敘述將在外交政策的討論中占重要地位。

報導提到，美中關係近年以來因中國間諜氣球事件、台海兩岸緊張持續升高，以及北京在南海愈來愈咄咄逼人的態度而受到打擊。

在過去9個月，華府一直試圖透過包括國務卿布林肯（Antony Blinken）等一系列高級官員的訪問來為緊張關係降溫。

迄今，葉倫再度訪中行程和會議議程的細節未被透露，但近幾個月來，葉倫和其他財政部高級官員在演講和採訪中，廣泛暗示了她今年與中國有關的優先事項。

例如葉倫在2023年12月的一次演講中表示，與中國官員的會面對於「負責任地管理」雙邊關係至關重要。在同場演講中，葉倫還表示，2024年有關中國的優先事項包括外匯操作的透明度，並計劃共同管理未來任何可能發生的全球銀行業危機，以及在反洗錢方面的合作等。

美中經貿官員近期頻繁交流為葉倫訪中鋪路。

美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）2月曾率團訪問中國，出席美中經濟工作組第三次會議。此外，還會見了中國國務院副總理、「中美經貿中方牽頭人」何立峰。

針對葉倫是否即將再度訪中，這篇報導表示，美國財政部發言人拒絕置評，中國駐華盛頓大使館則未作出回應。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130324

#中國
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#布林肯
#美國
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