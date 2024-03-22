更多編輯台推薦新聞：
匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
華為
新聞專題
華為1/80
首頁 / 國際

中芯助華為生產晶片 美國官員：恐違反出口管制

2024/3/22 16:51（3/22 17:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為中芯國際LOGO。（路透社）
圖為中芯國際LOGO。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國一位高層官員指出，中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）為受制裁的電信巨擘華為（Huawei）生產7奈米晶片，恐違反美國法律。消息一出，中芯國際股價今天收盤暴跌逾5%。

法新社報導，美國國會昨天舉行一場聽證會，官員被詢問中芯國際幫助華為生產先進的7奈米晶片，是否違反美國出口管制法規？

美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）回覆說：「是的，有這個可能。我們需要進行評估。」

艾斯特維茲還被問到，中芯國際是否使用美國技術製造7奈米晶片？他回答，自己不能談論任何可能會或可能不會進行的調查，但是「我們確實也對此感到擔憂」。

中芯國際今天在香港的股價，收盤重挫超過5%。

美國國會舉行這場聽證會，是為了詢問中芯國際是否違法使用美國設備，幫華為去年推出的新款Mate 60 Pro智慧型手機製造晶片。

路透社指出，儘管華府持續打擊中國製造先進半導體的能力，華為Mate 60 Pro手機仍被視為中國科技重振的象徵。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130322

#中芯國際
#中芯國際
#華為
#美國
#晶片
#華為
延伸閱讀
金融時報：中芯設上海新產線 欲量產華為高階5奈米晶片彭博：中芯用美商設備製7奈米晶片 中國半導體仍依賴外國技術路透：華為推出Mate 60 Pro後 美擴大打擊中芯國際美國會報告：美出口限制有漏洞 中企仍狂買晶片製造設備
華為
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美媒：華為面對圍堵生命力驚人 美國制裁有局限性
172.30.142.61