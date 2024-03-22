中芯助華為生產晶片 美國官員：恐違反出口管制

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國一位高層官員指出，中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）為受制裁的電信巨擘華為（Huawei）生產7奈米晶片，恐違反美國法律。消息一出，中芯國際股價今天收盤暴跌逾5%。

法新社報導，美國國會昨天舉行一場聽證會，官員被詢問中芯國際幫助華為生產先進的7奈米晶片，是否違反美國出口管制法規？

美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）回覆說：「是的，有這個可能。我們需要進行評估。」

艾斯特維茲還被問到，中芯國際是否使用美國技術製造7奈米晶片？他回答，自己不能談論任何可能會或可能不會進行的調查，但是「我們確實也對此感到擔憂」。

中芯國際今天在香港的股價，收盤重挫超過5%。

美國國會舉行這場聽證會，是為了詢問中芯國際是否違法使用美國設備，幫華為去年推出的新款Mate 60 Pro智慧型手機製造晶片。

路透社指出，儘管華府持續打擊中國製造先進半導體的能力，華為Mate 60 Pro手機仍被視為中國科技重振的象徵。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130322