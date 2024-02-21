路透：華為推出Mate 60 Pro後 美擴大打擊中芯國際

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）消息人士透露，美國總統拜登的政府正擴大施壓原已大幅受到制裁的中國晶片製造商中芯國際（SMIC），包括禁止該公司最先進的工廠從美國進口更多產品。

路透社報導，中芯國際為中國智慧型手機製造商華為的旗艦機Mate 60 Pro生產高階晶片。

未獲授權向媒體發言，因此不願公開身分的兩名消息人士說，美國商務部（Department of Commerce）去年向中芯國際的美國供應商發出數十封信件，告知供應商暫停他們向中芯國際最先進廠房販售產品的許可。

一名消息人士說，儘管許多美企早已停止販售產品給中芯南方（SMIC South），商務部的這些信件，至少阻止英特格（Entegris）這家美國供應商向中國出口價值數百萬美元的晶片原物料和零組件。

根據報導，目前沒有證據顯示英特格違反任何一條美國法律或法規。英特格對此表示，公司皆根據有效的出口許可證出貨，而且收到商務部來信通知暫停對中芯南方出口的許可後，已停止出貨。

中芯國際沒有回應置評請求；華為、白宮及美國商務部則都拒絕置評。

對中國展現強硬姿態的美國共和黨人士正加強施壓，要求阻止美國技術流入中芯國際，並呼籲壓低中芯國際製造先進晶片的能力。美國商務部暫停產品出口許可的這項舉措顯示，拜登政府已對中芯國際採取行動。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130221