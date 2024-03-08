彭博：中芯用美商設備製7奈米晶片 中國半導體仍依賴外國技術

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（中央社北京8日綜合外電報導）彭博引述知情人士報導，中國晶片製造商中芯國際去年替華為製造出先進的7奈米晶片，是利用美國加州科技公司應用材料和科林研發的設備，顯示中國半導體製造對外國技術的依賴。

華為去年推出的新手機Mate 60 Pro採用中芯製造的7奈米晶片，在中國被歌頌是國產半導體製造的重大進展，並掀起一波愛國買氣。這款晶片雖然仍比一些國際大廠的頂尖產品落後好幾個世代，但已超越美國希望攔阻中國半導體製造進展所達到的水準。

中國已將科技自給自足列為國家優先要務，華為公司推進中國晶片設計及製造的努力也獲得北京當局支持。

但連串消息顯示，中國製造該晶片所需設備仍要借助外國，包括荷蘭設備製造商艾司摩爾（ASML）的技術，以及美商應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam Research）的設備。

彭博（Bloomberg News）去年10月已報導，中芯製造晶片有突破性進展，是使用了艾司摩爾的設備。加上現在曝光的消息，暗示中國仍然無法完全取代半導體等尖端產品所需的某些外國零件和設備。

消息人士之中有些人透露，中芯使用的美國設備是在華府2022年10月禁止此類設備出口至中國之前取得。美方禁令生效並禁止美國工程師在中國維修特定設備後，包括應材和科林在內的美國供應商就陸續將員工撤離中國。

中國領先的晶片製造設備供應商如中微半導體和北方華創不斷努力追趕美國同業，但他們的產品仍不夠完善和精密。中國最頂尖曝光機製造商上海微電子的技術，也仍比全球業界領頭羊艾司摩爾落後數代。

中芯、華為和科林的代表都未回覆彭博的置評請求。應用材料和負責落實美方出口管制的美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）都對最新消息不予置評。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1130308