華為參與羅馬尼亞5G建設被拒 恐損失逾9百億元

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（中央社台北2日電）中國電信巨擘華為參與羅馬尼亞5G網路建設被拒，據華為之前評估，損失金額恐將超過新台幣900億元，中國駐羅馬尼亞使館發聲明說，對此深表遺憾並表示嚴重關切。

據「羅馬尼亞內幕」（Romania-Insider.com）1日報導，華為委託Dentons律師事務所與顧問公司Audytel於2021年所做的研究指出，若華為被拒參與羅國5G網路，則將損失27億歐元（約新台幣924億元）。

中國駐羅馬尼亞使館今天以答記者問形式於官網發聲明指出，自羅國頒布「關於採取涉及國家利益資訊及通訊基礎設施及5G網路實施條件若干措施的法律」以來，已多次向羅國各方嚴肅闡明立場，表達嚴正關切。

羅馬尼亞內幕的報導另指出，羅國政府就是依據2021年獲准的法規，決定拒絕華為參與5G網路建設

報導說，這部法規規範，唯有事先取得羅國總理依據國防委員會（CAST）首肯的決策，業者的技術、設備和軟體才能獲得授權，參與5G網路建設。

報導指出，再者，羅國總理的決策還得根據資通領域專責機構，經由風險、威脅、不利於國家安全與國防的觀點所執行的評估，並參酌羅國參與國際組織、歐盟與雙邊戰略夥伴關係的合作架構，所應承擔的責任。

羅馬尼亞前國會議員及資訊技術與通訊（IT&C）及國家安全委員會成員波皮斯庫（Pavel Popescu）2021年4月間受訪曾表示，政府已批准一項美國支持的法案，禁止中國與華為公司參與羅馬尼亞的5G網路開發。

波皮斯庫當時指出：「政府剛剛批准了對羅馬尼亞至關重要的法案，確定了2019年在美國華府簽署的備忘錄，這表示中國和華為已被排除在羅馬尼亞政府未來的5G合作關係之外。」

羅馬尼亞與美國政府2019年8月在這份備忘錄中表示：「為顧及以風險為本的安全考量，對5G供應商加以謹慎且全面評估有其必要。」

此外，中國駐羅馬尼亞使館還說，堅決反對以非技術標準、以歧視條款排除任何國家和企業，堅決反對破壞公平競爭原則和法治精神的行為，並說華為在當地投資經營20年，創造數千就業機會並增加稅收。

中國駐羅馬尼亞使館另表示，希望羅方能從長遠利益出發，堅持公平、公正、非歧視原則，為中國企業來羅投資興業營造良好環境，以實際行動維護雙邊務實合作大局。中國政府將繼續堅定維護中國企業的合法權益。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130302