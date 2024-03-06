搭上折疊手機風潮 富世達2月營收年增125%

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）軸承廠富世達今天公告2月營收5.08億元，因春節連假工作天數少，比1月高點滑落15%，但受惠客戶需求增加，較去年同期大幅成長125.21%。累積富世達今年前2月營收11.06億元，年增率高達147.98%。

另外富世達今天也公告高層人事異動，總經理沈旻勳因個人健康因素辭任，新任者將待董事會通過後另行公告。

富世達搭上折疊手機風潮，今年以來股價表現強勁，今天盤中股價最高衝上846元，終場小漲8元，收在835元，創掛牌以來最高收盤價，如果從年初的382.5元起算，今年以來漲幅高達118%。

富世達主要產品包括表鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸以及雙旋鷹翼鉸鏈等，產品線完整，主要客戶包括華為、摩托羅拉等。（編輯：楊凱翔）1130306