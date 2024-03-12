更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
華為
新聞專題
華為1/76
首頁 / 國際

路透：美商務部撤銷許可喊停 英特爾晶片可續供華為

2024/3/12 22:23（3/12 22:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
去年中國國際供應鏈促進博覽會，一名男子走過英特爾展位。（路透社）
去年中國國際供應鏈促進博覽會，一名男子走過英特爾展位。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）消息人士透露，美國晶片大廠英特爾（Intel）暫時保住向中國科技巨頭華為供貨的許可，現在有更多時間可向這家遭華府出重手制裁的電信公司，出售價值數億美元的晶片。

路透社引述2名消息人士報導，美國總統拜登（Joe Biden）長期以來受到外界不停施壓，要求他撤銷川普主政時期授予的供貨許可證。這項許可使英特爾持續供應先進中央處理器給華為，讓華為用於筆電上。

英特爾的競爭者超微（AMD）指出，該公司並未獲得向華為出售類似晶片的許可，這是不公平的；美國對中國鷹派人士則尋求中止對華為的所有晶片銷售。

英特爾暫時保住銷售晶片給華為的出貨許可，但英特爾的競爭者無法獲得同等待遇，顯示隨著美國設法限制北京取得美國先進技術，尤其是華為這個遭美國嚴厲制裁的公司，企業正面臨不公平和不確定的局面。

資料顯示，這已使華為在全球筆電市場維持一小部分市占，而且持續成長中，但超微被剝奪向華為銷售價值數億美元晶片的機會。

英特爾、華為、美國商務部及白宮對此拒絕置評，超微並未回覆路透社記者的置評請求。

美國前總統川普政府2019年將華為列入貿易限制名單，理由是華為涉嫌違反制裁規定。美國企業不得向該名單中的公司出售任何產品。

但在2020年底，在川普卸任前不久，美國商務部授予含英特爾在內一些美國供應商特別許可，准許對華為出售某些產品。

消息人士說，在2021年初拜登上任後，超微也申請類似銷售晶片的許可，但從未收到答覆。

路透社無法查明英特爾獲得許可、但超微未獲許可的理由。

消息人士表示，去年要求撤銷許可的努力，看似取得一些成果。當時有美國官員公開表示，正在審查對華為的出貨許可政策，並私下告訴企業，商務部將搞定發行許可時出現的差別待遇問題。

然而，消息人士和匿名美國官員指出，商務部去年底前已擱置撤銷許可的計畫，但未說明原因。不過消息人士說，這些計畫之後可能恢復。

路透社無從得知商務部為何擱置撤銷英特爾供貨華為許可的計畫。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130312

#英特爾
#超微
#美國商務部
#晶片
#華為
延伸閱讀
華為疑在中國打造祕密晶片網絡 規避美國制裁輝達向美證管會提交文件 首度稱華為是最大對手彭博：中芯用美商設備製7奈米晶片 中國半導體仍依賴外國技術應用材料收到美證管會傳票 要求提供出貨中國資料彭博：美國籲日韓德荷加緊阻中國取得半導體技術
華為
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
彭博：中芯用美商設備製7奈米晶片 中國半導體仍依賴外國技術
172.30.142.195