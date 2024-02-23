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輝達向美證管會提交文件 首度稱華為是最大對手

2024/2/23 10:22（2/23 10:33 更新）
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圖為輝達商標。（路透社）
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（中央社舊金山22日綜合外電報導）美國晶片大廠輝達（Nvidia）今天晚間在向美國證券管理委員會（SEC）提交的文件中，首度將華為認定為人工智慧（AI）晶片等多個類別的頭號競爭對手。

路透社報導，總部設於加州聖克拉拉郡（Santa Clara）的輝達表示，中國華為技術有限公司與業界競爭供應AI晶片，像是繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）與網路晶片。輝達也將華為定位為雲端服務公司，設計自己的硬體與軟體以改善AI運算能力。

輝達今天不願對此發表評論。

華為開發昇騰（Ascend）系列晶片，作為輝達AI晶片的競爭產品。華為的主要產品910B晶片是輝達約3年前推出A100晶片的主要對手。

分析師估計，中國的AI晶片市場價值70億美元（約新台幣2224億元）。

路透社去年報導，在各界廣泛預期美國政府祭出新規定，收緊向中國出口先進AI晶片的限制前，中國搜尋引擎百度向華為下了晶片訂單。

輝達提到的其他競爭對手包括英特爾（Intel）、超微公司（Advanced Micro Devices）、博通公司（Broadcom Inc）與高通公司（Qualcomm）。輝達也提到數家大型雲端運算公司為競爭對手，像是亞馬遜公司（Amazon.com）與微軟公司（Microsoft）。

由於AI需求持續強勁，輝達公布營收預測超乎預期，今天股價勁揚。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130223

#輝達
#路透社
#中國華為技術有限公司
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