輝達股價飆市值增2770億美元 創華爾街新紀錄

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（中央社紐約22日綜合外電報導）輝達公司（Nvidia）公布季報超越預期，加上投資人對人工智慧（AI）的樂觀情緒再度推動漲勢，這家重量級晶片製造商今天股市價值狂增2770億美元，改寫華爾街史上最大單日增值紀錄。

路透社報導，輝達昨天晚間公布上季財報顯示，外界對其用於AI運算的特殊晶片需求依然高於分析師的高水準預期，激勵今天股價飆漲16.4%收在785.38美元新高點，推升市值達1.96兆美元。

總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達公布財報後，帶動全球有關AI科技股漲勢，推升標準普爾500指數、道瓊歐洲600指數和日股日經指數紛創歷史新高。

輝達今天成交量達650億美元，幾乎占標普500指數總成交量的1/5。

輝達今天股市增值創華爾街最大單日紀錄，輕鬆超越Meta Platforms於2月2日寫下的1960億美元紀錄，當時這家臉書（Facebook）母公司首度宣布配發股利並發布亮眼財報。

輝達今天市值增加2770億美元，已超越可口可樂公司（Coca-Cola）2650億美元的總市值，也讓輝達躍升為美股市值第3大企業，經過最近幾週與亞馬遜（Amazon.com）和Alphabet兩家科技巨擘較量後，已取得領先地位。

微軟公司（Microsoft）和蘋果公司（Apple）市值分別為3.06兆美元和2.85兆美元，在華爾街分居前兩名。

因急於升級AI產品的公司對輝達晶片的需求激增，讓這家矽谷公司估計本季營收成長233%，優於市場預測的成長208%。

其他AI概念股也出現漲勢，超微公司（Advanced Micro Devices）股價勁揚約11%，博通公司（Broadcom）上揚6.3%，銷售AI相關伺服器設備的美超微（Super Micro Computer）狂漲逾30%，今年累積漲幅超過240%。

費城半導體指數大漲4.97%，改寫歷史新高並創2023年5月以來最大單日上漲。

握有8成左右高階AI晶片市場的輝達公布第4季營收年增3倍以上，達221億美元。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130223