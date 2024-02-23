美股登歷史新高 輝達掀AI熱潮股價飆漲16%

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美股氣勢如虹，道瓊指數猛漲456點，標普500指數漲逾2%，同步站上歷史新高點。晶片大廠輝達業績及財測亮眼，人工智慧（AI）題材持續發燒，相關概念股受惠甚深。

3大指數今天開高走高，道瓊工業指數終場猛漲456.87點，漲幅1.18%，收在39069.11點。標準普爾500指數勁揚105.23點，漲幅2.11%，收在5087.03點。科技股為主的那斯達克綜合指數大漲460.72點，漲幅2.96%，收在16041.62點。

道瓊指數首度收在39000點以上。標普500指數寫下13個月來最佳單日表現。那斯達克指數創去年2月以來最佳表現，直逼2021年11月攻上的歷史高點。

輝達（NVIDIA）扮演今天美股大漲發動機。輝達昨天收盤後公布，會計年度第4季營收221億美元，年增265%；淨利近123億美元，每股盈餘4.93美元，年增765%。即使華爾街訂出高標，輝達仍繳出優於分析師預期的業績。

此外，輝達預測本季營收約240億美元，高於市場預期的220億美元，AI熱潮尚無消退跡象。

今天輝達股價大漲16.4%，收在歷史新高785.38美元；公司市值突破1.9兆美元，重登全美市值第3大企業；單日市值暴增約2770億美元，打破臉書（Facebook）母公司Meta月初寫下的美股單日市值擴增紀錄。

輝達也帶動資金流入其他科技權值股。Meta、亞馬遜（Amazon.com）股價漲幅都超過3.5%，微軟（Microsoft）漲逾2.3%。與AI題材較無關聯的蘋果（Apple）股價上漲1.1%，遜色不少。

半導體族群漲勢凌厲，費城半導體指數漲幅直逼5%，創去年10月以來最佳表現，順勢攻上歷史新高點。

輝達晶圓代工夥伴台積電美國存託憑證（ADR）漲近3%，積極開發AI晶片的超微（AMD）股價漲逾10%，近期表現威猛的伺服器元件供應商美超微（Super Micro Computer）漲幅接近33%。

這波AI熱潮始於一年多前聊天機器人ChatGPT問世，普羅大眾對生成式人工智慧（generative AI）展現的能力深深著迷，微軟、Google母公司Alphabet也不斷投資AI應用。洞燭先機的輝達因晶片效能卓越而受惠甚深，高階晶片訂單激增，業績如火箭般飛速成長。

輝達執行長黃仁勳昨天在法人說明會表示，過去一年，生成式AI已成為嶄新應用領域，一個全新產業正在形成，帶動輝達成長。

近3年來，輝達幾乎每季業績都優於市場預期，股價水漲船高，去年6月成為率先跨進市值1兆美元俱樂部的半導體企業，如今直逼2兆美元，對美股盤勢影響愈來愈深。最新財報公布前，部分投資人擔心輝達業績恐難達標，選擇獲利了結，以致輝達股價從前波高點回檔逾8%。

結果輝達上季業績超乎預期，且樂觀看待本季營收成長。投資人吃下定心丸，持續「錢進」輝達，這檔股票年初以來漲幅接近60%，遠勝大盤。

業界估計，輝達高階AI晶片市占率超過80%，即使超微等對手急起直追，Google、微軟等輝達大客戶也自行開發AI晶片，短期內仍難趕上。輝達現階段挑戰是科技業對AI晶片需求若渴，即使輝達加強供貨，新款晶片預計仍會供不應求。（編輯：韋樞）1130223