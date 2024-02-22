德商信心調查 對台投資意願升至48.5%創新高

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（中央社記者劉千綾台北22日電）德國經濟辦事處今天發布「2023/2024年德國商業信心調查報告」，在台德商願意投資的意願創新高，48.5%企業在未來2年願意投資台灣，但也關切勞動力短缺和兩岸關係等議題，其中有超過三分之一的供應鏈已受兩岸緊張情勢的負面影響。

根據統計，2023年台德貿易總額達220億美元，儘管與2022年的230億美元相比下滑，但與2019年疫情前相比，貿易總額成長38%。投資方面，2023年德國對台投資總額高達15億5300萬美元，與2022年相比大幅增加，使德國成為台灣第2大外國投資國。

德國經濟辦事處長林百科致詞表示，合格和充沛的勞動力、及政經局勢為德國企業關注焦點，德商將持續投資台灣，盼雙方企業、政府緊密合作，克服淨零轉型等挑戰。

兩岸關係方面，調查顯示，兩岸緊張情勢仍為在台德商主要擔憂，有超過3分之1的供應鏈已受負面影響，且有越來越多的企業也認為商業活動將受衝擊。

至於勞動力議題，根據調查，64.9%的受訪者指出，在填補空缺職位時遇到找不到合適人才，包括招聘技術純熟的技師和員工，其中又以技術人員（49.2%）和工程師（41.3%）為最常被提及的職缺。

展望未來，45.9%在台德商預期台灣經濟將改善，比去年顯著增加22.5個百分點。此外在台德商願意投資的意願創歷史新高，2015年僅有15%的企業在未來2年願意投資台灣，在2023年上升至48.5%；企業也加強對員工培訓、業務及生產設備等投資，代表在地發展的重要性日益增加。

經濟部次長陳正祺表示，全球經濟持續面臨通膨、地緣政治、美中貿易戰等挑戰，在AI、高效運算等新興科技帶動下，2024台灣經濟成長率預估為3.35%。

他說，調查報告也顯示，有更多德國企業願意加強在台投資，台積電赴德投資設廠有助強化半導體產業韌性，台德雙邊經貿關係持續深化。

陳正祺表示，政府致力於風光、地熱及氫能等多元能源供應和發展，也願意與德國企業深化相關產業合作；此外透過招聘國際多元人才、加速產學合作，解決勞動力問題；兩岸關係則維持不挑釁、維持現狀等原則，以穩定台海和平。

德經辦表示，2023/2024年「德商在台企業商業信心指數調查」報告（BCS）於2023年11月15日至2024年1月12日進行，在251名符合資格受訪者中，回覆率約為39%。（編輯：黃國倫）1130222