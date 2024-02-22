AI需求旺盛 輝達財測亮眼盤後股價漲逾7%

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達今天公布季報，上季營收與獲利大幅成長，本季財測也優於市場預期。AI熱潮尚無消退跡象，投資人持續搶進輝達，刺激盤後股價漲逾7%。

輝達（NVIDIA）在美股收盤後公布，截至1月28日的會計年度第4季營收221億美元，較去年同期激增265%；淨利近123億美元，每股盈餘4.93美元，年增765%。即使華爾街訂出高標，輝達仍繳出優於分析師預期的業績。

此外，輝達預測本季營收約240億美元，高於市場預期的220億美元。如達標，輝達營收將較去年同期激增逾2倍，凸顯AI風潮熱度不減。

輝達執行長黃仁勳透過新聞稿表示，加速運算與生成式人工智慧（generative AI）已達「臨界點」，全球企業、產業及各國需求旺盛。

輝達股價在正規交易時間跌逾2.8%。在亮眼財報激勵下，盤後股價漲幅一度逼近10%。輝達晶圓代工夥伴台積電沾光，美國存託憑證（ADR）盤後漲逾3%。

聊天機器人ChatGPT掀起熱潮逾一年來，微軟（Microsoft）等科技巨擘紛紛加強投資AI應用，輝達高效能晶片供不應求。投資人看好AI成長前景，紛紛搶進輝達，這家創立逾30年的公司市值水漲船高，上週一度衝破1.8兆美元，擠下Google母公司Alphabet，躍居全美市值第3大企業。

根據輝達財報，上季包含AI晶片的資料中心事業營收達破紀錄的184億美元，年增409%；全年營收475億美元，同樣寫下新猷。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）表示，AI晶片需求旺盛，即使輝達加強供貨，預計仍會供不應求，特別是預計今年稍晚出貨的新款晶片B100。

曾是輝達主力的遊戲事業上季營收29億美元，年增56%，與資料中心事業相比失色不少。

輝達成功從個人電腦（PC）顯示卡供應商轉型為AI晶片巨擘，分析師對業績成長期待日深，輝達仍能連11季營收超標，難能可貴。去年輝達股價翻逾2倍，成為首家市值衝破1兆美元的晶片大廠，今年以來股價漲幅約36%。本週股價回檔後，輝達退居全美市值第5大企業。（編輯：韋樞）1130222