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輝達執行長黃仁勳：各國應建立AI基礎設施

2024/2/12 20:45（2/12 21:29 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社阿姆斯特丹12日綜合外電報導）美國繪圖晶片業巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天表示，每個國家都有必要建立自己的人工智慧（AI）基礎設施，一方面可藉此善用AI的經濟潛力，同時兼顧保護自身文化。

路透社報導，黃仁勳在杜拜召開的世界政府峰會（World Government Summit）上說：「你們不能讓其他人來做這些事。」

輝達稱霸高端AI晶片市場，使其市值已飆升至1兆7300億美元（新台幣54兆3220億元）。黃仁勳表示，由於AI運算的效率以迅速步伐提升，輝達正使得AI應用「民主化」。

他說：「剩下來的工作就真的要靠你們採取主動，啟動你們的產業，盡快建立基礎設施。」

黃仁勳還說，人們對於AI危險性的憂慮被誇大。他舉例，一些曾是全新的科技和產業，例如汽車和航空，後來也都得到成功監管。

他表示：「對一些人而言，讓人們對這項新科技感到恐懼和神祕，鼓勵他人不對AI有任何作為而是倚賴他們來做，符合他們的利益。我認為這是錯誤的。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1130212

#AI
#人工智慧
#黃仁勳
#路透社
#輝達
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