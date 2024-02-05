「晶片戰爭」作者：台灣想保持半導體優勢 應搶攻AI打造台版輝達【專訪】

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（中央社記者黃雅詩波士頓4日電）「晶片戰爭」一書作者米勒受訪表示，台灣要確保半導體領先優勢，該擔心的不是台積電產線外移，因台灣的晶片製造已很強大，台灣真正挑戰是如何在AI「晶片設計」領域搶占一席之地， 「能否出現一個總部設在台灣的輝達（NVIDIA）？」

以「晶片戰爭」（Chip War）一書享譽全球的學者米勒（Chris Miller）日前在哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）接受中央社專訪。他去年曾應邀來台與台積電創辦人張忠謀對談，米勒透露他今年3月擬再度訪台。

米勒表示，台積電前往全球設廠對台灣不是危機，台灣真正的挑戰是科技會日新月異，產業必須與時俱進，他認為台灣想保持半導體優勢地位，AI晶片設計是台灣需全力跟上的領域。

米勒說，美國政府將AI定義為關鍵技術，希望美方的朋友都能在這個領域領先中國，如今所有先進AI系統，都使用輝達這家公司製造的晶片，因此美國對中國祭出科技出口管制，限制中國購買AI晶片或高階晶片，就是要減緩中國人工智慧的發展速度。

至於晶片出口管制面臨干預市場自由的質疑，米勒表示，整個晶片產業都面臨共同的兩難，中國既是最大市場，又是長期最重要競爭者，若10年後中國晶片生產變得更自給自足，就會減少對外國市場購買晶片，因此各國政府與企業的核心挑戰是，如何保持自身科技技術的優勢。

米勒表示，要確保對中國的科技優勢，除了靠持續不懈研發，另一作法就是對中國實施出口管制，「因此禁止向中國出售最高階晶片，其實最主要是為了保護台積電的科技優勢」。

米勒坦言，任何出口管制都可能出現偷跑或漏洞，只能盡力降低比例，同時盡快升級自身科技能力，台積電每年都會推出更強大的製程，這已讓中國很難追上，出口管制措施又會讓中國比其他國家更居劣勢。

米勒日前在金融時報（Financial Times）撰文警告，中國正透過補貼政策，製造大量低價晶片傾銷市場。他受訪時表示，中國此舉也會衝擊台灣，因為台積電、聯電都有製造低階基礎晶片，中國低價晶片湧入市場會使晶片價格下降、利潤變低，很多企業正緊張觀察情況。

米勒說，美日歐決策者都已注意到中國傾銷晶片的威脅，可能採取因應對策，包括調整關稅，或禁止關鍵基礎設施使用中國晶片，最終目的是不要讓企業增加對中國晶片的依賴度。

米勒也建議，不要過度相信「矽盾」（silicon shield）能維護台海安全，史上許多戰爭都發生在經貿互動密切的國家之間，維護國安應靠自我防衛的能力，中國過去不敢對台採取行動，是因還不具備足夠能力，「我擔心的是中國正逐年提升（軍備）能力，台美卻沒跟上速度」。

米勒說，若中國真的對台灣發動攻擊，結果將是災難性的，恐是1930年代大蕭條以來從未見過的慘狀，手機、電腦、醫療器材、汽車、家電都會受影響，「因為今時今日，所有人的生活都仰賴著台積電。」（編輯：謝佳珍）1130205