晶片戰爭作者米勒：出口管制衝擊 中國無法循台韓模式發展半導體

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（中央社記者鄧佩儒台北16日）「晶片戰爭」作者米勒今天在台北與台積電創辦人張忠謀對談，米勒在會後媒體聯訪表示，中國積極發展半導體，但在美國等出口管制下，中國將難以獲得外國技術，沒有辦法遵循台灣或南韓過去發展晶片的策略。

「晶片戰爭」描述半導體產業及其供應鏈從1950年代至今的發展與挑戰，並花部分篇幅探討台積電的晶片代工模式及大聯盟策略。作者米勒（Chris Miller）是專攻美國與俄國歷史的歷史學家，目前在美國塔夫茨大學（Tufts University）教授國際史。

他在媒體聯訪時表示，綜觀過去5年的變化，各國政府投入半導體的資源逐步增加，這個現象仍將持續好幾年，因此可以想見，地緣政治因素及法規監管會持續改變半導體產業的結構。

他指出，這對許多產業領導者來說是個重大挑戰，因為法規監管及風險評估在過去半導體產業的發展上，並不是那麼重要；現在情況大為改變，產業巨頭們必須學習新的技能，下更多功夫了解市場動態與政治的「交集」（intersection）。

儘管如此，米勒指出，半導體產業未來的變化也不是政治領導人說了算，市場動態及商業現實同樣重要。

暢銷書「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）（左）16日在台北出席天下雜誌主辦的「半導體世紀對談」活動，與台積電創辦人張忠謀（右）進行對話討論。中央社記者郭日曉攝 112年3月16日

提及台灣的半導體產業，米勒認為，台灣的半導體產業正持續地全球化，且規模前所未見，這對產業發展新的研發能量、建立新的連結，或接觸更多潛在顧客都有正面影響。

他表示，晶片對人工智慧（artificial intelligence）等新興科技的發展至關重要，因為要訓練人工智慧系統，就必須仰賴高階晶片提供的強大運算能力，因此越是擁有最先進製程的晶片代工廠，未來將有更多優勢。

米勒「晶片戰爭」一書中提及，目前全世界將近90%的先進製程運算晶片（processing chips）是在台灣生產；他今天也提及，現在訓練人工智慧系統所需的最先進晶片，許多都是來自台積電。

提到中國面臨的挑戰，米勒觀察，美國及其他國家對中國祭出先進晶片及相關製造設備的出口管制，將影響中國半導體產業的發展。

他以蘇聯半導體產業受挫與台灣、南韓、日本半導體的成功發展作為比較，認為亞洲國家半導體科技的突破關鍵在於國際供應鏈整合，這包括從各國購買最先進的設備、最好的材料，並將產品銷售到世界各地。

他表示，中國的半導體產業沒有辦法遵循台灣或南韓過去幾十年來發展晶片的策略，因為出口管制使得中國難以獲得外國的技術，這樣一來就很難升級自己的晶片製程，而這不是投入大筆經費或是維持內需就可以解決的。（編輯：張良知）1120316