更多編輯台推薦新聞：
京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目
文化

京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歌仔戲演員連明月逝世享壽70歲 換肝仍難敵病魔
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

晶片出口連7年成長 台灣半導體龍頭地位短期難撼動

2023/1/16 18:49（1/16 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彭博16日報導，台灣IC晶片出口連續7年成長。（中央社）
彭博16日報導，台灣IC晶片出口連續7年成長。（中央社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日綜合外電報導）彭博今天報導，台灣IC晶片出口連續7年成長，進一步鞏固台灣在全球半導體產業的龍頭地位。

根據財政部數據，2022年台灣IC晶片出口年增18.4%，連續第3年繳出兩位數的成長。IC晶片是電子產品、電腦和智慧手機的重要元件。

巴克萊集團（Barclays Plc）經濟學家孫範基（Bum Ki Son，譯音）電郵回覆彭博表示：「我們認為短期內，台灣在半導體產業的龍頭地位仍是無可取代。」

巴克萊集團說，台灣在半導體產業的重要性，不致因美國等國家致力提高晶片生產而立即受到衝擊。

孫範基指出，台灣在半導體產業的重要地位仰賴台積電等製造巨擘。在全球半導體製造中，台積電市占率超過一半，尤其在全球最先進晶片的製造方面。

報導中表示，全球貿易受需求下滑影響，面臨巨大的壓力，而半導體的全球銷售則繼續驅動著台灣的出口。

報導中說，台積電的投資決定也保住台灣對美國的重要性，像是台積電在亞利桑那州蓋了該公司在美首座先進晶片廠。

孫範基指出，半導體產業未來的多角化，將取決於半導體製造廠的設廠地點。台積電可能前往新加坡和日本設廠、英特爾（Intel Corp）在越南投資，鴻海和Vedanta Resources Ltd.在印度合作等，可能對半導體產業帶來長遠的影響。

孫範基說，中長期展望因而更「多變」，尤其值此美中貿易衝突與COVID疫情持續凸顯供應鏈集中造成的脆弱性之際。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120116

#孫範基
#台灣
#台積電
延伸閱讀
美晶片禁令衝擊中國 部分晶圓代工和記憶體台廠受惠台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響台積電法說：考慮日本建第2座廠 評估歐洲建廠可能性日經列2023受矚亞洲10企業 聯電因跨國供應鏈去中化受惠彭博：美對中晶片新規已成鷹派共識 沒有和解可能
彭博
傳蘋果行動裝置 2024年起改採自家特製面板推特再傳裁員 最近才聘誠信部門主管也被解僱
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電上漲5元 台股揚升102點突破14900點