晶片出口連7年成長 台灣半導體龍頭地位短期難撼動

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（中央社台北16日綜合外電報導）彭博今天報導，台灣IC晶片出口連續7年成長，進一步鞏固台灣在全球半導體產業的龍頭地位。

根據財政部數據，2022年台灣IC晶片出口年增18.4%，連續第3年繳出兩位數的成長。IC晶片是電子產品、電腦和智慧手機的重要元件。

巴克萊集團（Barclays Plc）經濟學家孫範基（Bum Ki Son，譯音）電郵回覆彭博表示：「我們認為短期內，台灣在半導體產業的龍頭地位仍是無可取代。」

巴克萊集團說，台灣在半導體產業的重要性，不致因美國等國家致力提高晶片生產而立即受到衝擊。

孫範基指出，台灣在半導體產業的重要地位仰賴台積電等製造巨擘。在全球半導體製造中，台積電市占率超過一半，尤其在全球最先進晶片的製造方面。

報導中表示，全球貿易受需求下滑影響，面臨巨大的壓力，而半導體的全球銷售則繼續驅動著台灣的出口。

報導中說，台積電的投資決定也保住台灣對美國的重要性，像是台積電在亞利桑那州蓋了該公司在美首座先進晶片廠。

孫範基指出，半導體產業未來的多角化，將取決於半導體製造廠的設廠地點。台積電可能前往新加坡和日本設廠、英特爾（Intel Corp）在越南投資，鴻海和Vedanta Resources Ltd.在印度合作等，可能對半導體產業帶來長遠的影響。

孫範基說，中長期展望因而更「多變」，尤其值此美中貿易衝突與COVID疫情持續凸顯供應鏈集中造成的脆弱性之際。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120116