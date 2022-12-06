台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響

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（中央社網站6日電）台積電斥資120億美元在美國亞利桑那州鳳凰城興建5奈米先進製程晶圓廠，台北時間7日清晨舉行移機典禮，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音及美國總統拜登等人都將出席。台積電為何選擇這處沙漠區設廠？目前興建進度如何？對台灣、美國各自影響又是什麼？中央社整理重點帶你看懂。

興建狀態及生產規劃如何？

台積電亞利桑那州廠占地約445公頃，預計2024年正式量產，投資金額400億美元，將創造4500名工作機會，及1萬名高科技及高薪工作機會。2021年動工，18個月後舉行首批機台設備到廠典禮。

彭博（Bloomberg News）引述消息人士指出，在蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達等美國客戶催促下，台積電亞利桑那州廠啟用時可能會生產先進4奈米晶片，而蘋果將使用該廠約1/3產能。

張忠謀日前進一步透露，台積電未來會在美國亞利桑那州擴大投資，建置3奈米廠。但他沒有談及具體時程，台積電則表示，亞利桑那州廠二期「積極評估中」。

全球半導體龍頭台積電在美國亞利桑那州鳳凰城北部的晶圓廠正在興建當中，廠區周邊仍然處於尚未開發的空曠土地。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月6日

為何赴美設廠？

台積電指出，赴美設廠是因應客戶需求，不僅能為客戶和夥伴提供更好的服務，也為台積電提供更多吸引全球人才機會。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台積電是全球半導體製造業，尤其在先進製程具有領導地位；赴美國設廠對「美國製造」或把全球半導體生產重心移回美國具有代表性的戰略意義。拜登出席典禮，將可擴大美國半導體製造的聲勢。

為什麼是亞利桑那州？

亞利桑那位於美國西南部，以沙漠景觀聞名，大峽谷國家公園就在此地，靠著美國近代工程奇蹟之稱的胡佛水壩與地下水道供水，使得首府鳳凰城成為沙漠中的綠色城市。許多科技公司駐廠於此，因此亞利桑那州也被稱為矽沙漠（Silicon Desert）。

亞利桑那州長杜席（Doug Ducey）指出，亞利桑那州長期以來就是科技與半導體產業的樞紐，提供便捷的管道通向國際供應鏈。

在台積電之前，半導體龍頭英特爾已在亞利桑那州設廠，2021年又宣布斥資200億美元（新台幣5548億元）新建2座晶圓廠，一旦完成，英特爾在亞利桑那州錢德勒（Chandler）園區工廠將增至6座。

台積電6月間在LinkedIn網站貼出亞利桑那州廠建廠影片。（圖取自台積電領英網頁linkedin.com）

台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠建廠過程。（圖取自台積電領英網頁linkedin.com）

拜登出席移機典禮意味什麼？

對拜登來說，移機典禮除了宣告台積電在美擴大投資並即將量產外，更是拜登政府鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步。

疫情大流行期間的供應鏈中斷問題，凸顯台積電在國際晶圓代工的重要地位，拜登政府不得不正視，積極尋求解方降低對外依賴，鼓勵半導體製造重返美國。拜登8月簽署的晶片法案（CHIPS and Science Act），正是在這樣的思維下立法通過。

依據晶片法案，美國政府預計提供520億美元推動美國半導體生產與研究，並為投資晶圓廠提供約240億美元的稅收減免，是拜登上任以來，最重要的美國製造法案之一。

設廠對當地影響？

台積電在美國亞利桑那州設廠，刺激大鳳凰城地區經濟及房市，在地居民樂見房價上漲，房地產業者預期一年內「小台北」可望成形。

在地深耕30年的北美洲台灣商會總會長張聖儀觀察，不只自用住宅需求增加，台積電周邊協力廠商約40多家陸續到鳳凰城一帶設置廠房、辦公室，商業地產的價格在過去一年內漲逾1倍。

張聖儀說，過去30年，鳳凰城地區的亞裔、台僑族群大多居住在南邊，靠近英特爾園區。台積電進駐北鳳凰城，不只帶動周邊產業，台灣美食也陸續攻占當地，包括餐飲連鎖集團85度C、歇腳亭、大苑子都在鳳凰城插旗。

除了房地產、餐飲業欣欣向榮，台灣的金融服務業也在今年6月擴大版圖，台灣銀行6月21日設立鳳凰城代表人辦事處。

美國亞利桑那州鳳凰城是美國第5大城，隨著台積電設廠，引進數百名台灣員工及眷屬入住，廠區外圍一帶許多正在興建中住宅。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月6日

台積電赴美導致人才外流、半導體去台化？

劉德音：外派工程師是海外布局

台積電外派工程師陸續飛往美國，各界擔心人才外流。劉德音認為不會有人才外流問題，他說，台積電在台灣有5萬多位工程師，外派工程師是發展台積電海外布局。

曾長期擔任台積電董事的宏碁集團創辦人施振榮則說，台積電核心基礎在台灣，布局海外是進行區域性垂直分工，有助提升國際競爭力，投資獲利最終也會回到台灣。

最先進製程留在台灣 不可能去台化

張忠謀解釋，台積電在亞利桑那州建5奈米廠，是美國最先進的製程，但台積電在台灣已有3奈米，換句話說，台積電在美國投資5奈米只是「N-1」，比台灣最先進製程再往後一代。

至於半導體「去台化」議題，張忠謀說，很多人最近才領悟晶片是非常重要的產品，而台灣有很好的晶片生產能量，「嫉妒的人非常多，羨慕的人也很多」。因為晶片非常重要，很多人為了國家安全、賺錢等各種理由，希望在他們國家生產更多晶片，不過台積電不可能把生產分散到那麼多地方。

劉德音也強調，台積電會持續在台灣布局半導體晶圓先進製程，台灣有最完整的半導體生產鏈及產業聚落、最先進的製程技術、堅實的研發和生產基礎，在全球半導體供應鏈中占有關鍵地位。（編輯：簡莉庭、李念庭）1111206