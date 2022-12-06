台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
（中央社網站6日電）台積電斥資120億美元在美國亞利桑那州鳳凰城興建5奈米先進製程晶圓廠，台北時間7日清晨舉行移機典禮，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音及美國總統拜登等人都將出席。台積電為何選擇這處沙漠區設廠？目前興建進度如何？對台灣、美國各自影響又是什麼？中央社整理重點帶你看懂。
興建狀態及生產規劃如何？
台積電亞利桑那州廠占地約445公頃，預計2024年正式量產，投資金額400億美元，將創造4500名工作機會，及1萬名高科技及高薪工作機會。2021年動工，18個月後舉行首批機台設備到廠典禮。
彭博（Bloomberg News）引述消息人士指出，在蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達等美國客戶催促下，台積電亞利桑那州廠啟用時可能會生產先進4奈米晶片，而蘋果將使用該廠約1/3產能。
張忠謀日前進一步透露，台積電未來會在美國亞利桑那州擴大投資，建置3奈米廠。但他沒有談及具體時程，台積電則表示，亞利桑那州廠二期「積極評估中」。
為何赴美設廠？
台積電指出，赴美設廠是因應客戶需求，不僅能為客戶和夥伴提供更好的服務，也為台積電提供更多吸引全球人才機會。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台積電是全球半導體製造業，尤其在先進製程具有領導地位；赴美國設廠對「美國製造」或把全球半導體生產重心移回美國具有代表性的戰略意義。拜登出席典禮，將可擴大美國半導體製造的聲勢。
為什麼是亞利桑那州？
亞利桑那位於美國西南部，以沙漠景觀聞名，大峽谷國家公園就在此地，靠著美國近代工程奇蹟之稱的胡佛水壩與地下水道供水，使得首府鳳凰城成為沙漠中的綠色城市。許多科技公司駐廠於此，因此亞利桑那州也被稱為矽沙漠（Silicon Desert）。
亞利桑那州長杜席（Doug Ducey）指出，亞利桑那州長期以來就是科技與半導體產業的樞紐，提供便捷的管道通向國際供應鏈。
在台積電之前，半導體龍頭英特爾已在亞利桑那州設廠，2021年又宣布斥資200億美元（新台幣5548億元）新建2座晶圓廠，一旦完成，英特爾在亞利桑那州錢德勒（Chandler）園區工廠將增至6座。
拜登出席移機典禮意味什麼？
對拜登來說，移機典禮除了宣告台積電在美擴大投資並即將量產外，更是拜登政府鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步。
疫情大流行期間的供應鏈中斷問題，凸顯台積電在國際晶圓代工的重要地位，拜登政府不得不正視，積極尋求解方降低對外依賴，鼓勵半導體製造重返美國。拜登8月簽署的晶片法案（CHIPS and Science Act），正是在這樣的思維下立法通過。
依據晶片法案，美國政府預計提供520億美元推動美國半導體生產與研究，並為投資晶圓廠提供約240億美元的稅收減免，是拜登上任以來，最重要的美國製造法案之一。
設廠對當地影響？
台積電在美國亞利桑那州設廠，刺激大鳳凰城地區經濟及房市，在地居民樂見房價上漲，房地產業者預期一年內「小台北」可望成形。
在地深耕30年的北美洲台灣商會總會長張聖儀觀察，不只自用住宅需求增加，台積電周邊協力廠商約40多家陸續到鳳凰城一帶設置廠房、辦公室，商業地產的價格在過去一年內漲逾1倍。
張聖儀說，過去30年，鳳凰城地區的亞裔、台僑族群大多居住在南邊，靠近英特爾園區。台積電進駐北鳳凰城，不只帶動周邊產業，台灣美食也陸續攻占當地，包括餐飲連鎖集團85度C、歇腳亭、大苑子都在鳳凰城插旗。
除了房地產、餐飲業欣欣向榮，台灣的金融服務業也在今年6月擴大版圖，台灣銀行6月21日設立鳳凰城代表人辦事處。
台積電赴美導致人才外流、半導體去台化？
劉德音：外派工程師是海外布局
台積電外派工程師陸續飛往美國，各界擔心人才外流。劉德音認為不會有人才外流問題，他說，台積電在台灣有5萬多位工程師，外派工程師是發展台積電海外布局。
曾長期擔任台積電董事的宏碁集團創辦人施振榮則說，台積電核心基礎在台灣，布局海外是進行區域性垂直分工，有助提升國際競爭力，投資獲利最終也會回到台灣。
最先進製程留在台灣 不可能去台化
張忠謀解釋，台積電在亞利桑那州建5奈米廠，是美國最先進的製程，但台積電在台灣已有3奈米，換句話說，台積電在美國投資5奈米只是「N-1」，比台灣最先進製程再往後一代。
至於半導體「去台化」議題，張忠謀說，很多人最近才領悟晶片是非常重要的產品，而台灣有很好的晶片生產能量，「嫉妒的人非常多，羨慕的人也很多」。因為晶片非常重要，很多人為了國家安全、賺錢等各種理由，希望在他們國家生產更多晶片，不過台積電不可能把生產分散到那麼多地方。
劉德音也強調，台積電會持續在台灣布局半導體晶圓先進製程，台灣有最完整的半導體生產鏈及產業聚落、最先進的製程技術、堅實的研發和生產基礎，在全球半導體供應鏈中占有關鍵地位。（編輯：簡莉庭、李念庭）1111206
▲台積電6月間在LinkedIn貼出1分鐘左右的建廠影片，可以看到在一大片荒蕪空地中，有許多重型機具進駐，工作人員穿梭其中，廠房逐步成形。
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