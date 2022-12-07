空前豪賭或一勞永逸 拜登半導體戰略影響深遠

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）台積電在美國鳳凰城北部建造5奈米晶圓廠今天在當地舉行移機典禮。這是美國總統拜登推動晶片法案、宣揚美國製造的一大里程碑，牽動拜登半導體戰略關鍵。

美國政府10月初宣布一系列晶片出口管制措施，未來美企除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究員希恩（Matt Sheehan）一篇專文指出，這些限制可謂美國政府為削弱中國科技能力迄今採取的最重大單一動作，拜登政府的半導體政策宛如空前豪賭。

這些新限制試圖平息美國技術政策的長年爭論：重點究竟是破壞中國的能力，還是先厚植自身以維持美國未來影響力。希恩認為拜登政府賭的是美國可大幅削弱中國半導體製造能力，讓中國無論多積極創建自有半導體產業，始終都沒法和美國並駕齊驅。

此外，美國另想藉由像「晶片四方聯盟」和「印太經濟架構」等機制，與夥伴組成聯盟全面遏止中國科技發展並確保美國自身繼續保有優勢。

希恩認為美國能否贏得這場賭注，很大程度決定未來全球經濟和技術實力的平衡，以及美國晶片戰略可能在世界產生的連鎖反應。

4年多來美國政府透過反覆針對中國半導體實施新限制來找出政策方向。這些政策填補現有法規漏洞、加深供應鏈限制的層級。

隨美中競逐態勢升溫，美國國安與外交政策圈開始爭論該否採取更嚴厲的限制措施。之所以有這樣的聲音，是因為儘管長期禁止軍事應用技術外流，但中國軍仍可利用一系列中間和空殼公司，繞開美國的圍堵取得先進AI晶片。

也有外交政策分析師反對採取更嚴厲的限制，認為更廣泛地禁止對中國出口先進晶片，可能加快中國開發完全本土晶片供應鏈的時間。

拜登政府的新限令，試圖透過破壞中國的能力和延遲中國實現供應鏈本土化的能力，一舉終止美國內部的論辯；新規定還增加兩個重要且新的限制：切斷中國獲得用於製造半導體製造設備關鍵零組件的途徑，並阻止美國公民和居民與中國半導體公司合作。

希恩認為這種策略能否收效，很大程度取決於時間。在接下來1到3年內，美方的舉措可能對中國取得先進半導體以及在國內製造先進半導體的能力，產生真正的破壞性衝擊。

但許多半導體製造設備和零組件的大廠總部設在德國、日本、荷蘭、韓國等，通常這些盟邦雖也普遍擔憂中國，但整體上更依賴與中國經濟關係、對威脅感受不像華府般深刻，典型的例子就是荷蘭曝光機巨頭艾司摩爾（ASML）不打算停止向中國出售先進曝光機。

希恩另認為拜登的禁令代表美國轉向強烈的零和作風來對抗中國技術，但零和博弈對不認為自己要爭做全球超級強權的其他國家而言，不具吸引力。接下來10年左右，如果中國的半導體製造設備、晶圓廠和晶片設計業挺過美國打擊存活下來，它們可能變得強大，並完全掙脫美國的束縛。

另有外電研析指出，中國半導體製造技術雖仍落後先進國家，但已在全球分工體系扮演重要角色，美國對中國半導體的制裁措施對亞洲的供應鏈體系帶來嚴重衝擊，對全球經濟也會帶來重大不確定性，同時傷害到自家半導體產業的創新發展，日後美國業者的創新速度勢將減緩，受害的是美國和半導體產業。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111207