半導體先進製程留在台灣 業者：其他國家無法複製3優勢

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半導體業者認為，台灣人才素質高又勤勞、台積電的磁吸效應及上下游產業鏈完整，都是數十年來累積的成果，其他國家無法複製。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張建中新竹7日電）護國神山台積電前進美國設廠，「去台化」、「掏空台灣」議題引發熱議。半導體業者認為，台灣人才素質高又勤勞、台積電的磁吸效應及上下游產業鏈完整，都是數十年來累積的成果，其他國家無法複製。

當夜深人靜時刻，開車經過台積電位於新竹科學園區的研發辦公室，會發現依然燈火通明。半導體業者說，台積電先進製程研發過程往往是24小時進行，跟時間賽跑。

業者表示，半導體製程研發需要調配方、調參數，可能影響產出晶圓品質的因子繁多，包括材料、溫度或設備機台都可能影響成敗及良率。當某個環節遇到問題時，研發團隊要找出原因後，才能進行下一個步驟。

檢測分析業者說，曾經在下午5、6時即將下班時間，接獲台積電人員緊急通知，要求在半夜11、12時收件，並在隔天上午7、8時以前回報分析結果，因為要在早上開會討論。

為了能夠提供台積電24小時的即時服務，檢測分析業者表示，內部還特地設有2組團隊輪班。相信除了台灣，其他國家應該很難找到願意配合24小時輪班的人。

台積電關鍵製程零件供應商說，台灣半導體產業能夠擁有如此強大的研發量能，關鍵在於台灣研發人才素質高且勤勞，美國員工不太可能配合24小時輪班。

製程零件業者指出，台灣半導體產業供應鏈體系完整，能夠快速機動排除問題。曾有工程師為了解決問題，人連續好幾天都在台積電公司裡。

此外，台積電的磁吸效應更進一步讓半導體上下游供應鏈在台灣扎根。業者透露，台積電先進製程相關商機龐大，20年前導入的浸潤式微影相關產品至今還在銷售；能夠打進台積電先進製程供應鏈，相當於取得未來20年供貨保障，因此許多廠商擠破頭想成為台積電先進製程的關鍵供應商。

要贏得台積電的認可，業者表示，產品品質相當關鍵，品質要達到、甚至優於台積電的要求，並以最快的速度解決問題。許多外商為能就近服務台積電，提升客戶滿意度，紛紛來台投資設廠，進而促使台灣供應鏈更加完整。

業者說，台灣研發人才的工作態度、經驗及產業鏈完整性，都是經過多年的累積養成和建構而成，其他國家無法複製。台積電為了讓亞利桑那州廠未來能夠順利營運，除外派台灣員工赴美，預期還會建構台灣供應鏈團隊。

台積電供應鏈業者表示，國際級大企業原本就應該貼近服務客戶，將台積電赴美設廠視為「掏空台灣」，是「戴著有色眼鏡看事情」，應不致削弱台灣半導體競爭力。（編輯：張良知）1111207