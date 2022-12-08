台積電第3季市占率56.1% 穩居全球晶圓代工龍頭

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（中央社記者張建中台北8日電）市調機構集邦科技統計，第3季全球前10大晶圓代工廠營收達352.1億美元，季增6%；其中，台積電市占率攀升至56.1%，穩居龍頭寶座。

集邦科技（TrendForce）表示，蘋果（Apple）iPhone新機晶片強勁備貨動能，推升台積電第3季營收攀高至201.6億美元，季增11.1%，市占率也自第2季53.4%，攀升至56.1%。

三星（Samsung）雖同樣受惠部分iPhone新機零組件備貨動能，但因匯率影響，第3季營收季減0.1%、至55.8億美元，市占率下滑至15.5%，居第2位。

聯電受惠28奈米製程產品銷售成長，加上美元強勢，第3季營收攀升至24.8億美元，季增1.3%，市占率6.9%，為第3大晶圓代工廠。

展望第4季，集邦科技指出，全球總體經濟疲弱、高通膨及中國防疫政策持續衝擊消費市場信心，導致下半年景氣旺季不旺，延遲庫存去化，使客戶對晶圓代工業者訂單修正幅度加深，預期第4季營收將下滑，終止過去2年晶圓代工產業逐季成長的盛況。

集邦科技表示，台積電6奈米及7奈米訂單雖面臨修正情況，不過，在5奈米需求依然強勁支撐下，第4季營收可能持平；其他晶圓代工廠則受到較顯著影響，部分產能利用率恐下探50%至55%。（編輯：楊蘭軒）1111208