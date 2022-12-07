承諾下單台積電亞利桑那州廠 蘋果將是最大客戶

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台積電創辦人張忠謀（中）與蘋果執行長庫克（右）出席台積電在亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的移機典禮。兩人在空檔握手。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日

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（中央社記者張建中新竹7日電）台積電斥資400億美元在亞利桑那州蓋先進製程，並於美國時間6日舉行移機典禮，台積電美系客戶皆出席典禮，蘋果（Apple）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）表態將下單亞利桑那州廠，蘋果執行長庫克更提到，蘋果會是這座新廠最大客戶。

台積電6日在亞利桑那州鳳凰城舉行慶祝典禮，歡慶首批先進的半導體製造機台設備運抵亞利桑那州廠。蘋果執行長庫克、超微董事長暨執行長蘇姿丰親自出席典禮同慶。

據台積電提供的客戶祝詞，庫克表示，台積電的亞利桑那州廠是美國先進製造的重要里程碑。處理器的創新改造了蘋果的設備，並自豪能成為台積電亞利桑那州新廠最大的客戶。

蘇姿丰指出，台積電使得超微能夠專注於最擅長的事情，設計改變世界的創新晶片。台積電在亞利桑那州的投資和擴張，對於半導體產業以及超微擴展生態系統非常重要。超微將成為台積電亞利桑那州廠重要用戶，期待在美國打造高性能的晶片。

高通表示，台積電將先進的半導體製造技術帶到美國，將使得美國晶片設計業和整個經濟受惠。台積電亞利桑那州廠將強化半導體製造生態系統，有助於高通為美國客戶提供更好的服務，高通將於2024年開始用亞利桑那州廠生產先進的產品。（編輯：潘羿菁）1111207