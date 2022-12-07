庫克：擴大與台積電合作 蘋果晶片將貼美製標籤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

蘋果執行長庫克出席台積電移機典禮時表示，隨著台積電在美國投資建廠，形成新的更深的根基，期待在未來幾年擴大合作。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鳳凰城/華盛頓6日綜合外電報導）台積電舉行美國亞利桑那州廠移機典禮，蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天表示，隨著台積電在美國立足更深，期待在未來幾年擴大合作。

庫克表示：「我們與台積電合作製造晶片，為我們世界各地的產品提供驅動力。隨著台積電在美國建構嶄新且更深的立足點，我們期待在未來幾年擴大合作。」

他同時在社群網站推特（Twitter）發文表示，「Apple Silicon為我們用戶開啟了嶄新的性能等級。很快的，這些晶片很多都將貼上『美國製造』標籤。台積電亞利桑那州廠標誌著美國先進製造的新紀元，而我們很自豪能成為最大客戶。」

路透社報導，台積電計劃在亞利桑那州興建第二期工程，兩期工程總投資額從原本的120億美元加碼到約400億美元，待兩座晶圓廠完工，一年營收可達100億美元。

台積電在亞利桑那州晶圓廠第一期工程預定2024年開始營運，鄰近的第二期工程則將在2026年前開始生產目前最先進的3奈米製程。

美國總統拜登以及庫克在內的台積電主要客戶的執行長們，今天均出席台積電耗資120億美元打造的鳳凰城晶圓廠移機典禮。

蘋果公司（Apple Inc）、輝達公司（Nvidia Corp）和超微公司（Advanced Micro Devices Inc）等台積電主要客戶表示，預計它們的晶片都將在亞利桑那州的新廠生產。

超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示：「超微期待成為這兩座晶圓廠的大客戶，我們致力與台積電以及整個生態系密切合作。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1111207