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台積電亞利桑那州廠移機典禮 拜登感性道謝：欠這公司太多

2022/12/7 11:36（12/7 12:00 更新）
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美國總統拜登（左）出席台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠移機典禮，台積電董事長劉德音（右）歡迎拜登蒞臨致詞。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月7日
美國總統拜登（左）出席台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠移機典禮，台積電董事長劉德音（右）歡迎拜登蒞臨致詞。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月7日
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（中央社記者江今葉鳳凰城6日專電）美國總統拜登今天出席台積電移機典禮，他感謝台積電每個人，尤其是台積電創辦人張忠謀。他還透露第一次參選參議員時，張忠謀夫人張淑芬是競選團隊一員，他說，「我欠這家公司太多了。」

台積電位於亞利桑那州鳳凰城晶圓廠區今天舉行移機典禮，除拜登（Joe Biden）親臨現場祝賀，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、亞歷桑那州州長杜希（Doug Ducey）、亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）與鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）等美方官員、議員到場祝賀。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）執行長蘇姿丰、輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳和美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）等人也特別與會，慶祝台積電首批設備移機成功。

拜登今天特別從華府搭乘空軍一號抵達鳳凰城出席這場移機典禮。他先參觀廠房後，在劉德音的介紹下步上舞台並握手致意。

拜登致詞時表示，台積電亞利桑那晶圓廠將創造超過1萬個建築工作機會以及1萬個高科技就業機會，對此，他感謝台積電的每一個人，也感謝張忠謀。

他還特別表達對張淑芬的感謝之意，因為在他首度參與聯邦參議員選戰時，張淑芬還是競選團隊一員，讓拜登說，「所以，我欠這家公司太多。」

拜登也提到台積電加碼投資，將在鳳凰城興建第2座晶圓廠生產3奈米晶片，將更多供應鏈帶回美國，「這可能改變遊戲規則」。

台積電昨天宣布，目前興建中的第一期工程預計在2024年可以量產4奈米。第二期已開始興建，預計2026年開始3奈米製程，兩期總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，兩期工程完工後合計將年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。

雷蒙多則表示，台積電在亞歷桑那州的晶圓廠生產先進晶片，將比美國本土生產的晶片更為先進。此外，已有超過百餘家的台積電供應商考慮跟著來設廠。美國正在構築一個完整的產業生態系統，建立國內供應鏈、強化國家安全。（編輯：周永捷）1111207

美國總統拜登（圖）6日在亞利桑那州鳳凰城的移機典禮上台致詞。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
美國總統拜登（圖）6日在亞利桑那州鳳凰城的移機典禮上台致詞。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
蘋果執行長庫克（左）出席台積電鳳凰城移機典禮，並與台積電創辦人張忠謀（右1）、董事長劉德音（右2）、總裁魏哲家（右3）舉杯祝賀。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月7日
蘋果執行長庫克（左）出席台積電鳳凰城移機典禮，並與台積電創辦人張忠謀（右1）、董事長劉德音（右2）、總裁魏哲家（右3）舉杯祝賀。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月7日
台積電在美國亞利桑那州建廠，占地約445公頃，預計2024年正式量產4奈米。（中央社製圖）
台積電在美國亞利桑那州建廠，占地約445公頃，預計2024年正式量產4奈米。（中央社製圖）
#台積電
#拜登
#張忠謀
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