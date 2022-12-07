台積電亞利桑那州廠移機典禮 拜登感性道謝：欠這公司太多
（中央社記者江今葉鳳凰城6日專電）美國總統拜登今天出席台積電移機典禮，他感謝台積電每個人，尤其是台積電創辦人張忠謀。他還透露第一次參選參議員時，張忠謀夫人張淑芬是競選團隊一員，他說，「我欠這家公司太多了。」
台積電位於亞利桑那州鳳凰城晶圓廠區今天舉行移機典禮，除拜登（Joe Biden）親臨現場祝賀，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、亞歷桑那州州長杜希（Doug Ducey）、亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）與鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）等美方官員、議員到場祝賀。
蘋果執行長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）執行長蘇姿丰、輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳和美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）等人也特別與會，慶祝台積電首批設備移機成功。
拜登今天特別從華府搭乘空軍一號抵達鳳凰城出席這場移機典禮。他先參觀廠房後，在劉德音的介紹下步上舞台並握手致意。
拜登致詞時表示，台積電亞利桑那晶圓廠將創造超過1萬個建築工作機會以及1萬個高科技就業機會，對此，他感謝台積電的每一個人，也感謝張忠謀。
他還特別表達對張淑芬的感謝之意，因為在他首度參與聯邦參議員選戰時，張淑芬還是競選團隊一員，讓拜登說，「所以，我欠這家公司太多。」
拜登也提到台積電加碼投資，將在鳳凰城興建第2座晶圓廠生產3奈米晶片，將更多供應鏈帶回美國，「這可能改變遊戲規則」。
台積電昨天宣布，目前興建中的第一期工程預計在2024年可以量產4奈米。第二期已開始興建，預計2026年開始3奈米製程，兩期總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，兩期工程完工後合計將年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。
雷蒙多則表示，台積電在亞歷桑那州的晶圓廠生產先進晶片，將比美國本土生產的晶片更為先進。此外，已有超過百餘家的台積電供應商考慮跟著來設廠。美國正在構築一個完整的產業生態系統，建立國內供應鏈、強化國家安全。（編輯：周永捷）1111207
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