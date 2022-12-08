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台積電美國投資倍增 供應商營運可望受惠

2022/12/8 11:00
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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電擴大美國投資，投資金額加碼至400億美元，年產能達60萬片，無論金額或產能規模皆較原先規劃倍增，法人預期，台積電供應商營運可望因而受惠。

台積電隆重舉行亞利桑那州廠移機典禮，並決定擴大美國投資，亞利桑那州廠第一期工程預計2024年量產4奈米，第二期工程開始興建，2026年將量產3奈米。

台積電亞利桑那州廠總投資金額自原先規劃的120億美元，加碼至400億美元，大舉增加280億美元，增幅達2.3倍；產能規模也將調升至年產60萬片，相當月產5萬片，也較原先規劃的月產2萬片增加1.5倍。

法人表示，台積電亞利桑那州廠規模擴大，對於相關設備、廠務工程需求將隨之增加，台積電合作夥伴無塵室廠漢唐、廠務系統廠帆宣以及台積電亞利桑那州廠總承包商中鼎，營運可望受惠。

漢唐今天股價一度達189.5元，上漲2.5元；帆宣股價表現相對疲弱，下探120.5元，下跌3.5元；中鼎攀高至43.35元，上揚1.2元。（編輯：張均懋）1111208

#台積電
#亞利桑那州廠
#中鼎
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