半導體成戰略物資 台積電應邀全球布局仍根留台灣

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（中央社記者張建中新竹7日電）半導體應用無所不在，無論是手機、電腦或汽車都需要半導體，各國也將半導體視為重要戰略物資，力推半導體發展。台積電近年成為各國極力拉攏的目標，並配合擴大全球布局，不過仍以台灣為先進製程及製造生產中心。

近年世界局勢丕變，美中科技戰延燒，疫情帶動世界加速數位轉型，相關遠距需求暴增；而封控、塞港等問題連帶引發全球晶片荒，汽車等產業因晶片短缺遭受重創，加上今年俄烏戰爭爆發，地緣政治緊張情勢升高，因所有的電子產品都需要半導體，各國紛紛將半導體視為「21世紀的石油」。

「半導體供應鏈的韌性」近期成為各國政府關注焦點，台積電創辦人張忠謀先前說，很多人最近才領悟晶片是非常重要的產品，台灣有很好的晶片生產能量，忌妒與羨慕的人都很多。張忠謀並透露，今年出席APEC經濟領袖會議，有好幾個國家詢問是否能到他們國家生產晶片。

台積電在美國及日本的邀請下，前往投資設廠，其中，台積電美國亞利桑那州廠今天舉行移機典禮，第一期工程預計2024年生產4奈米，並決定擴大投資，第二期工程開始興建，預計2026年生產3奈米，投資金額加碼至400億美元，年產能也擴增至60萬片。

隨著亞利桑那州廠廠房已部分完工，邁入新里程碑，台積電外派數百名台灣員工赴美，引發「掏空台灣」憂慮。台積電高層緊急滅火，董事長劉德音表示，台灣並沒有人才外流問題，外派工程師是發展台積電海外布局；魏哲家也針對外界質疑回應說「門都沒有」。

深入分析可發現，台積電南科3奈米廠今年量產，將於2023年開始貢獻營收，台灣的2奈米廠則預計2025年量產；相較美國廠2026年才量產3奈米，台積電先進製程進展足足領先美國廠3年以上時間。

此外，據經濟部統計，台積電在台灣的產能占總產能比重高達9成，且在台灣有5萬多名工程師，到美國支援的人力約500人，僅占整體工程師的1%。

經濟部指出，台灣半導體產業發展超過40年，不只人才最齊全，更有1000家以上的廠商，上中下游供應鏈最完整，台灣半導體製造良率、成本都是最佳的，1個小時就能除錯解決問題。

由於台灣仍是台積電先進製程發展與生產製造中心，半導體業者普遍認為，台灣半導體競爭力不致因台積電擴大全球布局而削弱。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，台積電亞利桑那州廠預計2026年生產3奈米，台灣廠2025年生產2奈米，表面上看台灣廠製程技術僅小幅領先美國廠1個世代，實際上3奈米製程仍採用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，2奈米製程改採奈米片新架構，複雜度與難度高，台灣廠應是領先美國廠1.5至2個世代。

因美國人員特質與台灣不同，且美國廠營運成本無法避免會高於台灣廠，台積電亞利桑那州廠未來客戶產品能否如期交貨，提供客戶可接受的報價，以及成本能否優化，都是台積電未來可能面臨的挑戰，是否會進一步拖累台積電毛利率及獲利表現，投資人高度關注。（編輯：張良知）1111207