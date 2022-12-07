台積電亞利桑那州廠移機典禮 拜登：美國製造業回歸[影]

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（中央社鳳凰城6日綜合外電報導）美國總統拜登今天出席台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠移機典禮，宣布美國製造業回歸，說新廠旨在打破美對外國製造商在關鍵零件的危險依賴，更說此廠關係到全美和全球。

綜合法新社和亞利桑那州新聞網站azcentral報導，拜登在台積電亞利桑那州廠說：「大夥們，美國製造業回來了。美國製造業回來了。」在場的還有許多高階政治盟友及企業領袖，包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）、美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）等。

「哪裡寫著美國不能在製造業再次引領全世界？」拜登說：「我們正在證明美國可以做到。」

他表示，美國擁有世界一流的勞動力，並讚揚協助打造這座晶圓廠的3000多名工會工人，以及更多即將在台積電這項金額達400億美元投資案中投入製造業的勞工。

拜登說，他希望亞利桑那州民眾看見起重機和勞工時，能和他一樣驕傲。他說：「當我們齊心合力，什麼事都難不倒我們。」

拜登發言約17分鐘。

全球最大晶圓代工廠台積電這項企畫，對美國在實現其終結對海外工廠依賴的這個目標上有很大幫助。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111207

台積電在美國亞利桑那州興建廠，占地約445公頃，預計2024年正式量產4奈米。（中央社製圖）

台積電在鳳凰城北部建造的晶圓廠6日舉行首批機台設備到廠典禮，台積電董事長劉德音（右）、總裁魏哲家（左）與美國總統拜登一同參觀興建中的晶圓廠。（美聯社）

半導體龍頭台積電在美國亞利桑那州鳳凰城投資的晶圓廠正在興建當中，6日舉行移機典禮，美國總統拜登將親自出席。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月6日