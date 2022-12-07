台積電：在美建半導體生態系 提供客戶更好服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

蘋果執行長庫克（左）出席台積電鳳凰城移機典禮，並與台積電創辦人張忠謀（右1）、董事長劉德音（右2）、總裁魏哲家（右3）舉杯祝賀。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）台積電美國亞利桑那州廠舉行移機典禮，董事長劉德音表示，亞利桑那州廠目標完工後成為美國最環保的半導體製造廠。總裁魏哲家說，這展現了台積電為提供客戶更好的服務而在美國建立半導體生態系的決心。

台積電亞利桑那州廠6日舉行移機典禮由創辦人張忠謀、劉德音、魏哲家共同主持，美國總統拜登、商務部長雷蒙多、鳳凰城市長加勒戈、蘋果執行長庫克、超微董事長暨執行長蘇姿丰以及輝達執行長黃仁勳到場見證新里程碑。

劉德音表示，台積電亞利桑那州晶圓廠目標完工後成為美國最環保的半導體製造廠，應用最先進的半導體製程技術生產，實現未來幾年的下一代高效能及低功耗運算產品。感謝各界持續合作得以促成今日的成果，也很高興與在美國的夥伴攜手合作，成為半導體創新的基石。

魏哲家說，這展現了台積電為提供客戶更好的服務而在美國建立半導體生態系的決心，亞利桑那州廠專案正是台積電與客戶、供應商及合作夥伴組成台積大同盟以進一步擴大合作並釋放創新的最佳例證。

台積電在慶祝典禮中揭示了6項支援先進半導體技術生產的機台設備，其中包括來自長期合作供應商的應用材料（Applied Materials）、ASM、艾司摩爾（ASML）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）以及東京威力科創（Tokyo Electron）。

台積電目前興建中的美國亞利桑那州廠第一期工程預計2024年量產4奈米，並開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程，兩期工程總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

除了1萬多名協助興建廠房的營建人員，台積電亞利桑那州晶圓廠兩期工程預計將額外創造1萬個高薪高科技工作機會，其中包括4500個直接受僱於台積電的工作。亞利桑那州廠兩期工程完工後合計將年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。（編輯：趙蔚蘭）1111207