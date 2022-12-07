更多編輯台推薦新聞：
台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
產經

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本在野黨議員逼日相明言不挺台獨 台僑團體抗議
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 產經

台積電：在美建半導體生態系 提供客戶更好服務

2022/12/7 09:47（12/7 10:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘋果執行長庫克（左）出席台積電鳳凰城移機典禮，並與台積電創辦人張忠謀（右1）、董事長劉德音（右2）、總裁魏哲家（右3）舉杯祝賀。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月7日
蘋果執行長庫克（左）出席台積電鳳凰城移機典禮，並與台積電創辦人張忠謀（右1）、董事長劉德音（右2）、總裁魏哲家（右3）舉杯祝賀。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）台積電美國亞利桑那州廠舉行移機典禮，董事長劉德音表示，亞利桑那州廠目標完工後成為美國最環保的半導體製造廠。總裁魏哲家說，這展現了台積電為提供客戶更好的服務而在美國建立半導體生態系的決心。

台積電亞利桑那州廠6日舉行移機典禮由創辦人張忠謀、劉德音、魏哲家共同主持，美國總統拜登、商務部長雷蒙多、鳳凰城市長加勒戈、蘋果執行長庫克、超微董事長暨執行長蘇姿丰以及輝達執行長黃仁勳到場見證新里程碑。

劉德音表示，台積電亞利桑那州晶圓廠目標完工後成為美國最環保的半導體製造廠，應用最先進的半導體製程技術生產，實現未來幾年的下一代高效能及低功耗運算產品。感謝各界持續合作得以促成今日的成果，也很高興與在美國的夥伴攜手合作，成為半導體創新的基石。

魏哲家說，這展現了台積電為提供客戶更好的服務而在美國建立半導體生態系的決心，亞利桑那州廠專案正是台積電與客戶、供應商及合作夥伴組成台積大同盟以進一步擴大合作並釋放創新的最佳例證。

台積電在慶祝典禮中揭示了6項支援先進半導體技術生產的機台設備，其中包括來自長期合作供應商的應用材料（Applied Materials）、ASM、艾司摩爾（ASML）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）以及東京威力科創（Tokyo Electron）。

台積電目前興建中的美國亞利桑那州廠第一期工程預計2024年量產4奈米，並開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程，兩期工程總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

除了1萬多名協助興建廠房的營建人員，台積電亞利桑那州晶圓廠兩期工程預計將額外創造1萬個高薪高科技工作機會，其中包括4500個直接受僱於台積電的工作。亞利桑那州廠兩期工程完工後合計將年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。（編輯：趙蔚蘭）1111207

#台積電
#劉德音
#魏哲家
延伸閱讀
台積電亞利桑那州廠移機典禮 拜登：美國製造業回歸[影]台積電在美增設3奈米廠 分析：尖端技術留台灣半導體先進製程留在台灣 業者：其他國家無法複製3優勢台積電赴美設廠 專家：半導體在地製造 「逆全球化」成趨勢
劉德音
台積電赴美設廠遭指掏空 魏哲家：門都沒有台積電亞利桑那州廠2026年生產3奈米 兩期總投資400億美元
魏哲家
台積電：擴大北中南布局 選舉結果不影響規劃巴菲特與魏哲家買股 台積電股東人數卻連2週降

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美股續黑 法人：Fed升息前指數表現較震盪