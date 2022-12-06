台積電赴美設廠遭指掏空 魏哲家：門都沒有

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台積電在鳳凰城的5奈米廠6日舉行移機典禮，圖為台積電典禮現場。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月6日

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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電赴美國亞利桑那州投資設廠，引發「掏空台灣」質疑。台積電總裁魏哲家日前在交大一場演講中對此回應表示，「門都沒有」。

台積電即將舉辦亞利桑那州廠移機典禮，美國總統拜登（Joe Biden）將親自出席，台積電大客戶蘋果執行長庫克（Tim Cook）等人也將到場共襄盛舉，備受國際矚目。

台積電亞利桑那州廠第一期預計2024年量產4奈米，製程技術較原先規劃的5奈米升級，並開始展開第二期工程興建，預計2026年生產3奈米，兩期總投資金額擴增至約400億美元，完工後年產超過60萬片晶圓，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

隨著亞利桑那州廠廠房已部分完工，邁入新里程碑，台積電外派數百名台灣員工赴美，引發「掏空台灣」質疑。台積電對此表示，國內外每個新廠都有短期外派工程師，且人數與員工數相比很有限，沒有這樣疑慮。

台積電董事長劉德音及總裁魏哲家也都趁演講機會對外澄清說明。劉德音日前出席三三會11月例會時說，台灣並沒有人才外流問題，外派工程師是發展台積電海外布局。

據遠見雜誌報導，魏哲家日前受邀出席交大EMBA「蘭成講座」演講，針對外界質疑台積電赴美，恐淘空台灣半導體，他說「門都沒有」。另針對外界擔憂，台灣半導體恐步入日本後塵，他回應「不可能！台灣努力30多年，怎麼可能被擊倒」。（編輯：楊凱翔）1111206