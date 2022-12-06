美國官員：台積電將加碼投資3奈米廠

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全球半導體龍頭台積電在美國亞利桑那州鳳凰城北部的晶圓廠正在興建當中，廠區周邊仍然處於尚未開發的空曠土地。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月6日

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（中央社記者江今葉鳳凰城6日專電）台積電在鳳凰城的5奈米廠今天將舉行移機典禮。白宮經濟顧問狄斯表示，台積電將宣布在亞歷桑那州興建第2家工廠，生產3奈米晶片，現有的5奈米廠也將建置4奈米製程。

台積電於2020年宣布斥資120億美元，在亞歷桑納州鳳凰城興建先進製程晶圓廠，採用5奈米製程。廠區自2021年動工至今18個月後，台積電將在今天舉行首批機台設備到廠典禮。美國總統拜登（Joe Biden）將親自出席致詞，並參觀廠區。

狄斯（Brian Deese）在向媒體背景說明時透露，台積電將宣布在亞歷桑那州興建第2座工廠，預計在2026年生產3奈米晶片，將使台積電的投資增加到400億美元，這是美國史上最大的外國直接投資之一。此外，台積電也將宣布，興建中的廠區將生產更尖端的4奈米晶片。

除了拜登、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家外，台積電供應商和客戶高層也將出席今天的移機典禮，包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）、出身台灣的微處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su），輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也都將與會，國發會主委龔明鑫也將以董事身分出席。（編輯：陳惠珍）1111206