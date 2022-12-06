解台積電工程師鄉愁 85度C插旗鳳凰城人潮絡繹不絕

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台灣餐飲連鎖85度C在12月初進軍亞利桑那州，並在鳳凰城開設當地第一家分店。適逢台積電在當地設廠，也讓懷念家鄉味道的台籍員工能一解鄉愁。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月6日

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（中央社記者江今葉鳳凰城5日專電）近年來積極在美國展店的台灣餐飲連鎖85度C在12月初進軍亞利桑那州，並在鳳凰城開設當地第一家分店。適逢台積電在當地設廠，也讓懷念家鄉味道的台籍員工能一解鄉愁。

85度C在鳳凰城的第一家分店在2日正式開幕， 85度C美國營運長莫妮卡．蔡（Monica Chua）說，周末正式開幕當天人潮洶湧，外頭大排長龍，光是要進門就得排上50分鐘，即使第2天傾盆大雨人潮仍絡繹不絕。

南鳳凰城的這間分店是85度C在美國的第67家門市，問她成功的秘訣是什麼，莫妮卡．蔡說，就是把五星級產品以優惠價格賣給消費者。

台積電於2020年宣布斥資120億美元，在亞歷桑納州鳳凰城興建先進5奈米製程晶圓廠，目前已有大批台積電技術人員抵達鳳凰城。台積電將在明天舉行首批機台設備到廠典禮，美國總統拜登（Joe Biden）也將親自出席這場活動。

問到是不是因為台積電決定來鳳凰城設廠才決定在當地開設分店，莫妮卡．蔡連忙否認表示，1年前就在亞歷桑那州尋找合適地點開分店，選中南鳳凰城主要是因為當地人口繁華、交通方便，停車也很容易。

不過85度C的進駐確實讓台積電員工能一解鄉愁。莫妮卡．蔡說，門市在11月初開始試營運之後，一位台積電的女性員工來採買麵包，因為公司的技術人員很懷念家鄉味道，這裡的麵包口味和台灣一樣，所以來過好多次。

至於是否會考慮到台積電所在的北鳳凰城設分店，莫妮卡．蔡說，一定會設第2家，但地點還在挑選。（編輯：韋樞）1111206

85度C在美國的第67家門市日前在鳳凰城開幕，美國營運長莫妮卡．蔡說，成功之道就是把五星級產品以優惠價格賣給消費者。中央社記者江今葉鳳凰城攝 111年12月6日