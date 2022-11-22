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王美花：台灣是全球半導體主動脈 絕無去台化問題

2022/11/22 15:48（11/22 16:16 更新）
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經濟部長王美花22日強調，台積電位於南科3奈米廠試量產階段，2奈米新竹廠址整地中，絕無去台化問題，台灣是全球半導體主動脈。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
經濟部長王美花22日強調，台積電位於南科3奈米廠試量產階段，2奈米新竹廠址整地中，絕無去台化問題，台灣是全球半導體主動脈。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）台積電創辦人張忠謀日前透露，台積電未來可能在美國擴大投資3奈米廠，再度讓市場關注去台化論點，經濟部長王美花強調，台積電位於南科3奈米廠試量產階段，2奈米新竹廠址整地中，絕無去台化問題，台灣是全球半導體主動脈。

台積電創辦人張忠謀21日證實，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資、建置3奈米廠，部分媒體解讀為台積電的先進製程將移往美國。王美花今天出席「2022年台日投資合作論壇」，於會前受訪並作出回應。

王美花表示，台積電赴美投資的5奈米廠12月底將裝機，預計2024年開始量產；而在台灣，3奈米廠目前已在台南試量產，2奈米廠則在新竹整地中，政府也為將來的1奈米發展，擴大竹科龍潭園區，讓台積電未來最先進的製程都會在台灣。

王美花表示，若以晶片生產量來看，台灣在國際半導體是最主要生產基地，台灣也一定會是供應全球半導體的主動脈。

對於近期甚囂塵上的半導體產業「去台化」論述，王美花表示，台灣經過逾40年形成逾千家供應鏈廠商，且有優異的人才及快速解決問題的能力，讓台灣半導體業仍居於全球關鍵地位，因此絕無「去台化」問題。

王美花強調政府已提出產創條例10條之2修法，就是要持續鼓勵半導體產業在台灣繼續研發、發展，這也會維持台灣在全球半導體業的重要地位。（編輯：潘羿菁）1111122

#台積電
#王美花
#半導體
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