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駁半導體去台化 張忠謀：羨慕嫉妒的人非常多

2022/11/21 12:13（11/21 12:36 更新）
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「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會21日在總統府舉行，台灣領袖代表張忠謀在會中回答媒體提問。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日
「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會21日在總統府舉行，台灣領袖代表張忠謀在會中回答媒體提問。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）半導體「去台化」議題持續延燒，台積電創辦人張忠謀今天首度回應，他表示，晶片是非常重要的產品，很多人嫉妒台灣有那麼多好的晶片生產，羨慕的人也非常多。

總統府今天上午舉行「2022 APEC經濟領袖會議」代表團返國記者會，今年度由有「半導體教父」之稱的張忠謀擔任領袖代表，在地緣政治升溫、半導體重要性受全球矚目之際，張忠謀此行與各國領袖的互動成為焦點。

媒體詢問，近期國際上傳出「半導體去台化」的論調，對此看法為何。張忠謀表示，很多人最近才領悟晶片是非常重要的產品，而台灣有很好的晶片生產能量，導致嫉妒的人非常多，羨慕的人也很多。

張忠謀接著說，因為晶片非常重要，很多人為了國家安全、賺錢等各種理由，希望在他們國家生產更多晶片；他這次出席APEC，也有好幾個國家詢問是否能到他們國家生產晶片。

媒體追問哪些國家向張忠謀傳遞上述訊息，張忠謀回答，哪幾個國家就不講了，「台積電不可能生產分散在那麼多地方」。（編輯：張良知）1111121

#張忠謀
#台積電
#總統府
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