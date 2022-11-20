張忠謀6度出席APEC峰會 半導體地位讓世界看見台灣

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（中央社記者曾智怡曼谷20日電）美中科技戰、俄烏戰爭擾亂全球之際，APEC峰會於曼谷首次恢復實體舉行。「台灣半導體教父」台積電創辦人張忠謀代表蔡總統出席，讓台灣在地緣政治以及科技產業的關鍵角色被凸顯；張忠謀在APEC場域中，成功讓全世界看見台灣。

18日開始一連2天的亞太經合會（ APEC ）經濟領袖會議在曼谷登場，由於美國總統拜登、俄羅斯總統蒲亭未出席，中國國家主席習近平穿梭會場，大打「復出外交秀」；但在18日北韓試射洲際彈道飛彈、俄烏戰爭未停歇以及美中科技戰等陰影下，APEC領袖會議齊聚的曼谷，美中日等各國角力不斷，暗潮洶湧。

事實上，3年COVID-19疫情席捲，供應鏈歷經斷鏈危機與重整，改寫全球政經版圖；後疫情時代，中國國家主席習近平10月剛在20大順利連任，權力更加擴張，雖然與美國總統拜登已經會面，但美中兩強的緊張態勢並未緩解，東亞地緣政治風險持續升高，安全、經濟挑戰接踵而來。

不過，拜疫情所賜，台灣國際場域能見度持續攀升，尤其半導體在全球供應鏈的戰略性地位被凸顯，讓已經第5度代表蔡總統、第6度代表台灣出席APEC峰會的張忠謀，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議，更具象徵與實質意義。

APEC峰會19日圓滿落幕，張忠謀在場內的國際記者會擠進30家媒體，其中外媒占了至少2/3，規模前所未見，除了兩岸等國際政治議題，台積電亞利桑那州設廠進度更是美國媒體關切核心；英國廣播公司BBC記者也詢問台積電有無機會在APEC地區有更多半導體合作。

代表台灣參加APEC雙部長會議的行政院政務委員鄧振中透露，與各國部長交流時，他們都希望在半導體方面與台灣多交流、學習，例如將年輕人送到台灣培訓，台灣也已成立半導體學院，鼓勵吸納更多人才。

鄧振中形容，台灣半導體產業在全世界占有舉足輕重的地位，是企業界、學界等經過40、50年努力而來，「大家是羨慕並且希望跟我們合作」。

今年是張忠謀第6度代表台灣參加APEC經濟領袖會議，自2018年參與巴紐實體峰會後，隔年疫情爆發，連續兩年會議都改線上舉行；隨著晶片在地緣政治催化下，演變成國安議題，重要性與日俱增，張忠謀代表性也越來越受到關注，益發凸顯台灣不可忽視的地位。

張忠謀APEC峰會期間，與逾半數出席領袖交流，其中包括美國副總統賀錦麗、日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍等，在雙邊會談中，半導體絕對是話題之一。

張忠謀也在記者會中大方分享，「賀錦麗對於晶片特別有興趣」，歡迎台積電在亞利桑那州設廠；他說，「岸田文雄親自向我表達相當滿意、欣賞台積電和日本合作情形」。

疫情爆發以來，半導體需求大增，台灣站在全球風頭浪尖上，更需透過實體會議場合與亞太領袖夥伴交流，對焦彼此需求，確定疫後經濟格局；由護國神山台積電創辦人張忠謀代表台灣出席APEC峰會，此時此刻，意義格外深遠。（編輯：林淑媛）1111120